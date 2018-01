Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, James Brokenshire, a demisionat din motive de sanatate, a informat ziarul The Sun, înainte ca premierul britanic Theresa May sa anunte luni o remaniere a guvernului de la Londra, relateaza Reuters. The Sun, care a citat o sursa guvernamentala sub rezerva…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a spus, sambata, ca a fost de acord cu omologul sau german, Sigmar Gabriel, ca "dificultatile si neintelegerile" cu Germania trebuie sa fie rezolvate prin dialog si cooperare, relateaza Reuters.

- Seful Statului Major al armatei ruse a acuzat miercuri Statele Unite ca antreneaza fosti combatanti ai Statului Islamic (SI) in Siria cu scopul de a destabiliza tara, relateaza Reuters, citat de News.ro. Generalul Valeri Gherasimov afirma, intr-un interviu publicat de cotidianul Komsomolskaia Pravda,…

- Shanghai, cel mai mare oras din China si un centru comercial important in Asia, va incerca sa-si limiteze populatia la 25 de milioane pana in 2035 ca parte a campaniei sale impotriva "bolii oraselor mari", au spus autoritatile citate de Reuters.

- Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a facut apel luni la Statele Unite si Coreea de Nord sa inceapa negocieri, informeaza agentia RIA, citata de Reuters. Lavrov spune ca Rusia este pregatita sa faciliteze aceste discutii.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat sambata ca Marea Britanie va dori sa negocieze un acord personalizat privind viitoarele relatii comerciale cu Uniunea Europeana, in loc sa copieze intelegeri existente precum cea intre Canada si UE, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a criticat, marti, ”reactia slaba” a tarilor arabe dupa decizia presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Iersualimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Anadolu, citata de site-ul Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Viena, ca recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre SUA contravine bunului simt, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. 'Acest anunt este contrar bunului simt', a declarat Lavrov,…

- Aproape jumatate din populația globului crede in existența unor civilizații extraterestre și dorește sa intre in contact cu acestea, este concluzia unui sondaj realizat in 24 de țari care explica, spun cercetatorii, popularitatea durabila a seriei ''Star Wars'', la 40 de ani de la lansarea primului…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat joi ca terorismul islamic "pur si simplu nu este o amenintare existentiala" pentru Marea Britanie, informeaza agentia de stiri Reuters si cotidianul The New York Times.

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a declarat marți ca un raport guvernamental a ajuns la concluzia ca este ''posibil de imaginat'' ca serviciile de securitate ar fi putut impiedica atacul terorist comis in luna mai la Manchester și soldat cu 22 de morți și sute de raniți, relateaza Reuters.…

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Parlamentarii i-au reproșat ca nu le-a pus la dispoziție in integralitatea lor studiile guvernului privind impactul economic al ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Dupa ce a promis ca va prezenta peste 50 de studii despre cum ar urma sa fie afectate…

- Turcia se așteapta ca Uniunea Europeana sa ii plateasca, pana la sfarșitul anului 2017, sumele restante din cele 3 miliarde de euro, bani pe care blocul comunitar i-a promis la semnarea acordului pe migrație, a anunțat joi ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu (foto). Potrivit textului acestui discurs,…

- Ministrul francez de Finanțe, Bruno Le Maire, s-a declarat extrem de "șocat" de planurile Nestle de a concedia pana la 450 de angajați de la Centrul de cercetare a sanatații pielii Galderma din sudul Franței, deoarece unitatea a beneficiat de reduceri de impozite pentru cercetare, transmite…

- Ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu a declarat ca presedintele Recep Tayyip Erdogan a obtinut vineri asigurari de la omologul sau american Donald Trump potrivit carora Washingtonul nu va mai furniza arme militiilor kurde din Siria, relateaza Reuters si AFP. Potrivit sefului diplomatiei turce,…

- Oficialii rusi au declarat vineri ca sunt gata sa sustina prelungirea acordului convenit anul trecut de principalii producatori mondiali de petrol vizand reducerea livrarilor, la mai putin de o saptamana inainte de urmatoarea reuniune ministeriala a Statelor Exportatoare de Petrol OPEC , informeaza…

- Danemarca intenționeaza sa aloce mai multe fonduri pentru a intensifica eforturile de prevenire a atacurilor cibernetice, ca parte a unei strategii ce va fi prezentata la inceputul anului viitor, a declarat marți ministrul danez al apararii Claus Hjort Frederiksen, relateaza Reuters. 'Vom…

- Ministrul britanic pentru negocierile de ieșire din Uniunea Europeana, David Davis, a apreciat marți ca aceste tratative se vor finaliza cel mai probabil cu un acord, dar a adaugat ca guvernul sau este pregatit și pentru situația in care nu se va ajunge la un acord cu blocul comunitar, transmite…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a afirmat ca inca nu este clar daca preluarea puterii de catre armata la Harare marcheaza inlaturarea de la putere a președintelui Robert Mugabe, relateaza Reuters. 'Nu putem spune cum va evolua situația din Zimbabwe în zilele urmatoare…

- Principalele economii est-europene au cres­cut puternic, unele chiar spectaculos, in al treilea trimestru, pro­pulsate de consumul intern, de in­dustrie si de exporturi. Regiunea este dependenta de economia germana, care se indreapta spre cel mai bun an din 2011 incoace, ajutata nu doar…

- Ministru de interne britanic Amber Rudd cere rețelelor de socializare sa creeze sisteme automate care identifica și blocheaza mesajele militante ce indeamna la violența inainte ca acestea sa fie postate online, relateaza Reuters. Într-o discuție organizata joi de think-tank-ul…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a declarat vineri ca, in opinia sa, prim-ministrul libanez demisionar Saad al-Hariri nu se afla in arest la domiciliu in Arabia Saudita și nu este supus unor constrangeri de circulație, relateaza Reuters. "Din câte știm, da.…

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, ar putea avea viitorul compromis in guvernul condus de Theresa May, dupa ce cotidianul The Sun a relatat ca Patel a avut inca doua intalniri neautorizate cu politicieni israelieni, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit…

- Arabia Saudita afirma ca Libanul i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters. Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…

- Ministrul de externe spaniol Alfonso Dastis și-a exprimat luni, la Kiev, 'speranța și convingerea' ca alegerile din Catalonia, prevazute pentru 21 decembrie, vor avea ca rezultat ramanerea acestei regiuni ca parte a Spaniei, transmite Reuters. ''Speram, cu ajutorul acestor alegeri, sa restabilim…

- NATO a acuzat, Rusia ca ar fi indus în eroare membrii Alianței cu privire la adevaratul scop al exercițiului militar Zapad care a avut loc, luna trecuta, în Belarus. Pe de alta parte, Moscova susține ca nu a vrut decât sa „potoleasca” propaganda anti-rusa.…

- Ministrul spaniol al Economiei, Luis De Guindos, a declarat, joi, ca se așteapta la o creștere economica de puțin peste 3% in acest an, in pofida crizei din Catalonia, transmite Reuters. Economia spaniola, a patra mare economie a zonei euro, a înregistrat un ritm anual de creștere…

- Marea Britanie vrea un acord de tranzitie cu Uniunea Europeana privind Brexit pana in primul sfert al anului 2018, a declarat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters. Marea Britanie militeaza pentru implementarea unei perioade de tranzitie…

- Prim-ministrul polonez Beata Szydlo a declarat marți ca in curand va avea loc o remaniere guvernamentala, refuzand insa sa raspunda speculațiilor conform carora postul sau ar putea fi in pericol, transmite Reuters. Saptamânalul Sieci Prawdy a sugerat luni ca șefa guvernului ar…

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis ca va "trata ferm" cu Coreea de Nord dupa ce sondajele la iesirea de la urne au sugerat o victorie clara a sa in alegerile de duminica. Abe ceruse alegeri anticipate pentru un mandat mai puternic in care sa faca fata "crizelor" cu care se confrunta Japonia, inclusiv…

- Marea Britanie nu poate sa avanseze cifre privind intelegerea financiara cu Uniunea Europeana decat in momentul unui acord final privind Brexit, a declarat duminica ministrul britanic al Comertului, Liam Fox, avertizand ca Londra nu blufeaza in privinta negocierilor, relateaza agentia Reuters.…

- Cateva persoane au fost ranite in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Bulgaria ar trebui sa inaspreasca regulile asupra finanțarii externe a comunitaților religioase și sa restranga vizitele acordate clericilor straini, pentru a contracara o potențiala raspandire a islamului radical, a declarat joi viceprim-ministrul Krasimir Karakaceanov, citat de Reuters. …

- Sierra Leone va scoate la licitatie in decembrie un diamant de 709 carate, unul dintre cele mai mari din lume, pentru a finanta proiectele de dezvoltare a comunitatii sarace unde a fost gasit, a declarat marti grupul care se ocupa de vanzarea bijuteriei, anunta Reuters.

- Doi lideri ai aliantei loiale gruparii Stat Islamic au fost ucisi luni in confruntarile cu fortele armate filipineze la Marawi, a declarat ministrul Apararii din aceasta tara, potrivit Reuters, citat de agerpres.ro. "Ei au fost ucisi", le-a spus reporterilor ministrul Apararii, Delfin Lorenzana,…

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agentia Reuters.In Germania traiesc circa patru milioane de musulmani, dintre…

- Patru cetațeni moldoveni au murit și alți doi au fost raniți ca urmare a prabușirii unui avion cargo in mare in apropiere de aeroportul orașului Abidjan din Cote D'Ivoire, a anunțat ministrul ivorian al securitații, Sidiki Diakite, citat de Reuters. Patru cetațeni francezi au supraviețuit…

- Ministrul britanic al finanțelor Philip Hammond a respins vineri acuzațiile unor colegi din Partidul Conservator conform carora ar avea o abordare prea 'soft' fața de Brexit și a subliniat ca Uniunea Europeana reprezinta 'inamicul' in negocieri, informeaza Reuters. Hammond, care a devenit…