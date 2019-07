Guvernul ceh a aprobat planul cadru pentru o nouă centrală nucleară Grupul ceh de utilitati CEZ, prezent si pe piata din Romania, este detinut in proportie de 70% de statul ceh si anterior a respins varianta de a investi singur intr-o noua centrala nucleara avand in vedere costurile ridicate si recuperarea nesigura a investitiei. O decizie definitiva referitoare la constructia unor noi unitati la centrala de la Dukovany nu va fi luata decat peste cativa ani iar furnizorii ar urma sa fie selectati abia in 2024. Planul prezentat de ministrul ceh al Industriei si Comertului, Karel Havlicek, nu precizeaza cum anume va fi asigurata viabilitatea economica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu am incalcat #JCPOA", a scris pe Twitter ministrul de externe Mohammad Javad Zarif, referindu-se la acordul nuclear cu numele sau oficial - Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA - Planul comprehensiv comun de actiune). "Paragraful 36 din acord ilustreaza de ce. Am declansat paragraful…

- Autoritatile iraniene au avertizat miercuri ca termenul de 60 de zile acordat puterilor europene care au semnat acordul din iulie 2015 privind programul nuclear al Republicii Islamice nu va fi prelungit, potrivit Reuters preluata de Agerpres. La expirarea acestui termen limita, la 8 iulie,…

- Rusia si China s-au opus marti unei initiative americane vizand sa blocheze livrarile de petrol rafinat catre Coreea de Nord, acuzata de Washington ca si-a depasit cotele autorizate pentru anul 2019, au facut cunoscut surse diplomatice, relateaza AFP potrivit Agepres. Rusia si China au considerat…

- La inceputul anului 2019, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord detineau aproximativ 13.865 de arme nucleare, adica cu aproximativ 600 mai puțin decat la inceputul anului 2018, potrivit Le Monde, citat de Rador. Numarul de arme atomice a scazut…

- Numarul de ogive nucleare din lume a scazut in ultimul an, insa tarile care detin arma atomica ii acorda o ”importanta sporita” si isi modernizeaza arsenalele, releva SIPRI intr-un raport publicat luni, relateaza news.ro.La inceputul 2019, Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franta, China,…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Printre țarile respective figureaza inclusiv Statele Unite și Coreea de Sud. Nu sunt semnatare ale documentului – redactat de Franta – nici Rusia și nici China. Surse diplomatice, citate de France Presse și «Les Echos», releva ca circa 15 state au cerut sa semneze documentul dupa ultimele noi teste…

- Saptezeci de state au cerut vineri, intr-o declaratie, Coreei de Nord sa renunte la "toate armele sale nucleare, rachetele balistice si programele care le sunt asociate", deplangand "ferm amenintarea grava" pe care aceasta tara continua sa o reprezinte la adresa stabilitatii mondiale, transmite AFP.…