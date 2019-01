Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va susține in ședința CSAT de vineri o singura propunere pentru Statul Major al Apararii, a spus premierul Viorica Dancila, joi, intr-o discuție informala cu jurnaliștii la Palatul Victoria.Potrivit premierului, inca nu s-a luat o decizie finala daca va fi propus pentru un nou mandat…

- Guvernul va adopta in sedinta extraordinara de vineri seara si o serie de masuri de sprijinire a comunitatilor locale care au nevoie de finantare urgenta, urmand sa se aloce 40 de milioane de lei in acest sens, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, potrivit Agerpres."Am convocat aceasta…

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a declarat ca Guvernul nu urmareste sa bani de la banci prin "taxa pe lacomie", ci vizeaza o scadere a ratelor romanilor cu 10-15%. "Daca trec de 1,5 %, noi le punem o taxa, se cheama de lacomie, cu cat te lacomesti sa ai acest ROBOR mai mare,…

- Guvernul va aproba, in sedinta de vineri, un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata. Joi, premierul Viorica Dancila a declarat ca in privinta salariului minim diferentiat Guvernul va lua in calcul doar studiile si nu se va raporta la vechimea in munca.…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila vor participa, miercuri, la sedinta solemna a plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, consacrata celebrarii Centenarului Marii Uniri, care va incepe la ora 14.00, conform Mediafax.Participarea la sedinta solemna apare pe…

- Guvernul aproba in ședința de astazi ordonanța de urgența privind inființarea Fondului Suveran de Investiții. Proiectul a primit toate avizele necesare. Iar premierul Viorica Dancila a explicat ca acest instrument financiar e necesar pentru dezvoltarea economiei.

- Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința Guvernului Romaniei din 9 noiembrie 2018 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania - Cofinantare UE pentru…