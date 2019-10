Stiri pe aceeasi tema

- PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnico – economice pentru obiectivul de investiții „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”, in faza Documentație de avizare a lucrarilor de intervenții CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, Avand in vedere referatul de aprobare…

- In cea mai recenta conferința de presa susținuta la Giurgiu, presedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat ca va relua demersurile pentru ca fostul sediu al Prefecturii Giurgiu, cladirea monument istoric in care a functionat institutia si care trebuie reabilitata, sa intre in administrarea…

- "Un subiect care m-a intristat un pic este ca Curtea Constitutionala a aprobat sesizarea de neconstitutionalitate a domnului presedinte Iohannis fata de cladirea veche a Prefecturii Giurgiu. Eu am initiat un proiect de lege prin care aceasta cladire sa fie trecuta din domeniul public al statului…

- Dezastrele naturale au afectat circa 71,8 milioane de persoane din China incepand cu luna iunie, lasand in urma 627 morti sau disparuti, potrivit datelor furnizate de Ministerul pentru Situatii de Urgenta din aceasta tara, citat de Xinhua.

- Lucrarile pentru modernizarea DJ 107 I, supranumit și ”Transalpina de Apuseni” vor incepe la sfarșitul lunii august. Autoritațile județene din Alba au semnat contractul, insa costurile lucrarii au crescut cu 2 milioane de euro, din cauza Ordonanței de Urgența a Guvernului prin care sunt majorate salariile…

- Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara pozitiva, care asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, cele mai mari diminuari fiind operate, conform proiectului, la Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Cercetarii. Reprezentantii…

- Reprezentantii MFP precizeaza ca sunt asigurate sumele necesare pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in timp ce sunt reduse sumele alocate institutiilor cu un grad scazut de utilizare a banilor alocati.Astfel, Ministerul Educatiei Nationale pierde 1,03 miliarde lei, Ministerul…