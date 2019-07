Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, derularea unui proiect de investitii pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata de pe drumurile din tara, valoarea totala a acestuia fiind de peste 35 de milioane de lei, fonduri nerambursabile si de la bugetul de stat.



Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a explicat ca miercuri a fost adoptata o hotarare referitoare la aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea acestui proiect, care are in vedere masuri de imbunatatire a sigurantei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata.

…