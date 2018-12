Guvern: Actele pentru ședințele Executivului sunt publice, pe site-ul instituției In contextul discutiilor despre o posibila ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere, președintele Romaniei i-a transmis premierului o scrisoare in care ii solicita agenda de lucru a fiecarei ședințe de Guvern. Surse guvernamentale citate de Antena 3 sustin ca Guvernul nu va raspunde la solicitarea presedintelui. Potrivit sursei citate, Guvernul nu va raspunde nici The post Guvern: Actele pentru ședințele Executivului sunt publice, pe site-ul instituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis, prin refuzul de a numi ministrii de la Transporturi si Dezvoltare, blocheaza activitatea Executivului si a facut un apel public catrre seful statului sa-si schimbe atitudinea. ”Din pacate constatam cu totii ca dl. presedinte…

- Soția președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, le-a transmis procurorilor de la Parchetul General un fax prin care iși explica absența de la audierile care ar fi trebuit sa aiba loc joi, informeaza Antena 3. Carmen Iohannis a fost citata pentru a se prezenta joi, 15 noiembrie, la Parchetul General, in…

- Procurorul care instrumenteaza dosarul in care se cere urmarirea penala a președintelui Senatului este Marius Bulancea, nimeni altul decat fostul consilier al Laurei Codruța Kovesi, informeaza Antena 3. Marius Bulancea, cercetat și el, alaturi de Kovesi, de Inspecția Judiciara, a coordonat pe bani mulți…

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a declarat, marți, ca Guvernul de la Roma susține Romania in procesul de legiferare, fara imixtiunea Bruxelles-ului. Ministrul italian a declarat, la conferința de presa comuna susținuta alaturi de ministrul Carmen Dan, ca Italia incurajeaza Romania sa voteze…

- Directorul general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Dan-Dumitru Baciu, a demisionat, a transmis Antena 3. “Si-a depus demisia la Consiliul de Administratie al companiei”, au mentionat și surse citate de Agerpres. Cauzele demisiei nu se cunosc, insa, saptamana trecuta, ministrul…

- Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției, a atacat din nou Guvernul și puterea politica din Romania, in discursul sau din timpul dezbaterii din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania. Pe langa atacurile mincinoase și dezinformarile cu care a obișnuit…

- Dezvaluiri bomba in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu. In casa actualului presedinte al Senatului au fost plantate microfoane, iar timp de șapte ani, acesta a fost urmarit pas cu pas de DNA, informeaza Antena 3. „A fost interceptat in toate conversațiile. Asta arata o urmarire acerba. In ciuda acestei…

- Guvernul a facut, marți, primele precizari privind intalnirea dintre premierul Romaniei, Viorica Dancila, și președintele Comisiei Europene, Jean- Claude Juncker. “Prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker,…