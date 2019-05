Grupul Bilderberg se reunește. Teme importante pe masă Printre participanti se afla in acest an ministrul elvețian de finanțe Ueli Maurer, ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, lidera creștin-democraților din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, dar și Tidjane Thiam, directorul executiv al Credit-Suisse. Potrivit cotidianului elvețian Tages Anzeiger, secretarul de stat american Mike Pompeo va fi, de asemenea, printre participanți. Asta cu toate ca Pompeo nu se afla pe lista oficiala a site-ului Bildberg. Sursa citata precizeaza ca Pompeo urmeaza sa aiba o intrevedere Ueli Maurer, ministrul elvețial de finanțe. Cei doi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

