"PNL nu au stiut sa duca, probabil, campania suficient de bine. Nu au stiut sa se prezinte ca o alternativa reala la PSD, nu au atins cateva chestiuni vitale intr-o tara care, vrem sau nu, are aceste valori foarte importante pe care nu le putem exclude. Nu poti sa nu vorbesti, in Romania, de traditie, de istorie, de crestinism. Sunt cateva valori de care partidele au fugit 20-30 de ani, lasandu-le doar in tolba PSD. Este o greseala", a spus Rares Bogdan, la Interviurile DCNews.

Interviu complet, in materialul video de mai jos: