- Incubatorul de afaceri Ilfov Business Hub are, de acum, administrator. Președintele Consiliului Județean, Marian Petrache și Rodica Lupu, reprezentanta S.C. Loop Operations SRL, au semnat un contract de administrare pe trei ani, in valoare de 1,4 milioane de lei. Evenimentul a avut loc la Universitatea…

- Brigada Antitero a SRI si politistii efectueaza verificari la Hotel Sheraton din Capitala, in urma unui apel la 112, in care s-a anuntat ca atat hotelul, cat si Fundatia Romano-Americana si Scoala Americana vor fi „atacate cu rachete”, informeaza reprezentantii SRI. Verificari se fac si la…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a anunțat ca va depune spre dezbatere in Consiliul General un proiect de hotarare prin care unele supermarketuri din București sa fie inchise in weekend, pentru a se aproviziona. Scopul ar fi fluidizarea traficului in timpul saptamanii. „Vom incepe discuțiile cu marile…

- Timp de doua zile, polițiști și angajați din penitenciare, din toata țara, vor protesta in Capitala, in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), solicitand conditii de lucru mai bune si o salarizare echitabila. La manifestația, care ar urma sa adune 5.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor…

- "Intotdeauna este loc si de mai bine, dar sa nu uitam un singur lucru, ca bugetul nu a intrat in discutia Guvernului. Mai analizam o data solicitarile si vom vedea ce este de facut, dar sa plecam acum de la premisa ca daca au trecut banii de la Capitala la sectoare, au ramas tot la Bucuresti, nu…

- De mai bine de 10 ani, o zona cu un important potențial turistic ramane abandonata buruienilor și gunoaielor. Totul se va schimba incepand cu aceasta primavara, promite un primar din București. Insula de la Lacul Morii se va transforma total, daca este sa-i dam crezare primarului Sectorului 6, Gabriel…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pana duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata. S-au indepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stalpi de electricitate si cabluri., fiind avariate 220 de autoturisme. 1.700…

- „Primind invitația Președintelui Romaniei, a Autoritaților statului și a Bisericii Catolice din Romania, Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in țara noastra in perioada 31 mai – 2 iunie 2019”, a transmis Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, cu aceasta ocazie,…