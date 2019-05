Partidul libertatii din Austria (FPOe) a anuntat luni seara ca-si retrage cu efect imediat toti ministrii din guvernul format impreuna cu conservatorii cancelarului Sebastian Kurz, fara a mai astepta alegerile anticipate.



Aceasta plecare are loc dupa decizia sefului guvernului de a-l concedia pe ministrul de interne de extrema dreapta Herbert Kickl. In jurul acestui om politic controversat, strateg al FPOe, s-a creat luni o noua criza in sanul coalitiei in agonie.



Sebastian Kurz a afirmat ca profilul ministrului este incompatibil cu derularea anchetei privind inregistrarea…