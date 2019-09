Giorgio Kampo lanseaza cel de-al treilea single dance, “By My Side”

Stiri pe aceeasi tema

- Milky Chance lanseaza single-ul „The Game”, material extras de pe cel de-al treilea album al trupei, „Mind The Moon”, ce va fi lansat pe 15 noiembrie. Pre-comanda albumul: https://umusic.lnk.to/MindTheMoonPre Albumul include și colaborarea dintre Milky Chance și Trash Sultana, „Daydreaming”, piesa care…

- Cortes colaboreaza cu What’s UP și lanseaza single-ul „Haimana”, o piesa despre libertate, idealuri și visuri implinite. Videoclipul piesei este realizat de Shinijikun. Versurile sunt scrise de Cortes, iar compoziția muzicala este semnata de Ciprian Blaga. “Este o piesa pozitiva, optimista, o ilustrare…

- Piesa „Otra Vez” este o coproducție Voices Media & MOB Records și este primul single extras de pe albumul „PHOENIX“ ce urmeaza a fi lansat in toamna acestui an, un material exclusiv in limba spaniola. Albumul conține 10 piese și din data de 3.09.2019 va fi disponibil in toate magazinele online. Noul…

- Giorgio Kampo, dupa lansarea single-ului “Falling” pe canalul I NAME IT, revine cu o super productie numita “Rap Brothers”. Cu un sound foarte fresh, perfect pentru saptamana ce tocmai a inceput, lansarea poate sa ajunga cu usurinta in playlisturile voastre. Giorgio Kampo si-a facut debutul in anul…

- Barns Courtney lanseaza un nou single, „Hollow” feat. Look Mum No Computer. Piesa marcheaza un moment memorabil in cariera artistului britanic, care se afla la doar un pas de lansarea celui de-al doilea album al sau, „404″, a carui lansare este programata pe 6 septembrie. „ este o piesa tropicala, de…

- Deeperise, unul dintre cele mai rasunatoare nume ale industriei muzicale din Turcia, colaboreaza din nou cu Jabbar și lanseaza un single a carui linie melodica viscerala nu ne poate lasa impasibili. Piesa este disponibila in doua variante (engleza și turca) – „Call Me / Uzun Uzun”. Cu un sunet fluid,…

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- INNA revine cu un nou single „Si, Mama”, de pe albumul „YO”, compus integral de artista in limba spaniola și produs de David Ciente. Piesa „Si, Mama” este un mesaj din partea unei mame adresat fiicei care dorește sa iși contureze o cariera, la ce și la cine sa aiba grija pe drumul spre succes.... View…