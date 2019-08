Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- "Unii au fost condamnati la moarte, iar altii la ani grei de inchisoare", a declarat presei seful serviciului de contraspionaj din Ministerul de Informatii iranian, a carui identitate nu a fost dezvaluita.Anuntul survine la trei luni de la escaladarea tensiunilor cu Occidentul, care s-a…

- Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt i-a comunicat sambata omologului sau iranian Mohammad Javad Zarif ca Marea Britanie va facilita scoaterea de sub sechestru a petrolierului Grace One, capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, daca Teheranul va da garantii ca destinatia acestuia…

- Capitanul și cei trei ofițeri iranieni care au fost arestați saptamâna trecuta în largul Gibraltarului și suspectați ca se îndreptau spre Siria, încalcând sancțiunile, au fost eliberați vineri, a declarat poliția teritoriului britanic, conform AFP."Cei patru membri…

- Iranul a cerut, vineri, Marii Britanii sa elibereze imediat petrolierul capturat saptamana trecuta in largul Gibraltarului, anunta Ministerul iranian de Externe, citat de agentia de presa IRNA si de Reuters preluat de mediafax"Este vorba de un joc periculos si are consecinte; pretextele juridice…

- Petrolierul ''Grace 1'', suspectat ca transporta petrol catre Siria incalcand astfel sanctiunile internationale impotriva acestei tari, a fost oprit joi in largul Gibraltarului, potrivit autoritatilor spaniole operatiunea fiind executata de catre britanici in urma unei solicitari a Statelor Unite.Conform…

- Marina Regala britanica a ajutat la confiscarea unui petrolier suspectat ca transporta petrol in Siria, in apropierea coastelor Gibraltarului, escaladand tensiunile dintre Regatul Unit si Teheran, scrie The Guardian.