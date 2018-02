Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer care avea la masina numarul „vn 01 suveran“ a fost oprit in trafic de politistii rutieri din Rovinari. Barbatul s-a autointitulat „viorel suveran“ si nu recunoaste actele de stare civila emise de statul roman.

- O femeie in varsta de 20 de ani a ucis un șofer dupa ce acesta i-a taiat calea in trafic și apoi s-a laudat cu crima sa pe Facebook. Tanara a fost arestata și risca inchisoare pe viața, scrie Daily Mail. Graciela Paulino din Massachusetts a fost arestata, joi, fiind acuzata de uciderea lui Marc Devoe,…

- Asta in ciuda faptului ca Facebook a avut un trimestru financiar foarte bun, depasind asteptarile analistilor de pe Wall Street. Facebook continua sa faca multi bani in continuare din advertising, inregistrand o crestere de 50% an de an in ultimii ani, iar in ultimul trimestru veniturile din publicitate…

- Politiștii au efectuat joi, 15 februarie, in intervalul orar 06.00-09.00, o acțiune pe linia depistarii in trafic, a șoferilor aflați sub influența bauturilor alcoolice. Cu aceasta ocazie, au fost reținute patru permise de conducere. Astfel, in urma activitaților desfașurate, polițiștii au identificat,…

- Un sofer baut a fost depistat de politistii constanteni pe o strada din Cogealac. Potrivit IPJ Constanta, la data de 15 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, de 56 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus un autoturism pe strada…

- Un sofer fara permis si sub influenta bauturilor alcoolice a fost depistat in trafic de politistii din Agigea. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 februarie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un tanar, de 28 de ani, din localitatea Agigea, judetul Constanta, care a…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 700 de persoane, 91 autovehicule si 46 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Blaj, impreuna cu polițiști din cadrul Secției de politie Rurala Blaj si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru cresterea sigurantei rutiere si prevenirea accidentelor…

- Un sofer care a parcat pe o trecere de pietoni s a trezit cu o surpriza neplacuta. Pe capota autoturismului, un cetatean l a pedepsit scriind trecere de pietoni. Imaginea a fost postata pe Facebook cu urmatorul mesaj:Nenea asta a parcat pe o trecere de pietoni. Merita ce a patit , se arata in mesajul…

- Politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei au oprit pentru control, la data de 2 februarie a.c., in jurul orei 19.45, pe str. Principala din loc. Tatarlaua, jud. Alba, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din comuna Cetatea de Balta. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- La data de 2 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta au depistat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism, pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiu, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, politistii au condus persoana…

- A incercat sa mituiasca politistii ca sa scape de pedeapsa dupa ce a fost prins beat crita la volan, iar acum risca sa se aleaga cu dosar penal.Este vorba de un sofer, in varsta de 30 de ai, retinut noaptea trecuta, in sectorul Rascani din Capitala.

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Poliția a deschis doua dosare penale pentru distrugere dupa altercația respectiva.…

- Un focșanean in varsta de 32 de ani, condamnat pentru trafic cu droguri de mare risc, a fost dus la penitenciar in cursul zilei de ieri, dupa ce a primit o pedeapsa cu inchisoarea de patru ani. „La data de 29 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Investigații Criminale au pus in aplicare…

- Politistii din Bacau au confiscat 100.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat, de 33 de ani, depistat in trafic. Acesta a fost retinut.La data de 26 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in localitatea…

- Polițiștii suceveni au urmarit pe o distanța de cațiva kilometri o mașina care circula cu 129 km/h, la volanul acesteia aflandu-se un șofer beat. In dupa amiaza zilei de sambata, in timp ce acționa pe DN 29, la ieșirea din comuna Dumbraveni, o patrula din cadrul Poliției orașului Salcea, a efectuat…

- Aparut intr-un prim hands-on cu imagini reale, Xiaomi Mi 6X urmeaza acelasi parcurs ca si predecesorul Mi 5X, preluand din trasaturile ultimului model iPhone, adaptate la stilul produselor Xiaomi din gama de buget. Construit in jurul unui ecran de 5.99” cu rata de aspect 18:9, Mi 6X preia organizarea…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au procedat la oprirea regulamentara a unei autoutilitare aflate in trafic, insa conducatorul auto si-a continuat deplasarea. Ulterior, politistii au procedat la urmarirea autovehiculului in cauza…

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Impact, in aceasta seara, pe strada Brailei, in zona Trei Star. O masina in care se afla o singura persoana, identificata mai tarziu a avea 30 de ani, a pierdut controlul volanului, probabil deoarece avea viteza, iar carosabilul era ud din cauza ninsorii, a rupt un semafor si s-a rasturnat. Dupa impact,…

- Politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Bradeanu si Sectiei de politie rurala Smeeni, au depistat in trafic pe raza localitatii Mitropolia, un conducator auto in varsta de 34 de ani care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat ca acesta avea o concentrație…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- Purtand o curea neagra in jurul taliei, canadianca Cheyenne Rose Antoine, zambește in fața camerei alaturi de prietena ei cea mai buna. Amandoua par a fi vesele și fara griji. Totuși, la cateva ore dupa ce a fost facuta poza, Brittney Gargol, in varsta de 18 ani, a fost gasita moarta pe drumul de langa…

- La data de 14 ianuarie a.c., in jurul orei 19.20, politistii rutieri din Alba Iulia au fost sesizati de un echipaj al Politiei Locale Alba Iulia, cu privire la faptul ca au depistat un conducator auto, ce circula pe strada Vasile Goldis, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului.…

- Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto depistat in trafic sub influența alcoolului. La data de 14 ianuarie, in jurul orei 01:45, polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat un barbat, de 24 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Caz socant la Sebis: politistii au depistat in trafic un barbat care circula cu o autoutilitara cu remorca, la care nu mai avea ITP valabil din 2009. Polițiștii orașului Sebiș, ai secțiilor de poliție rurala nr. 9 și 10, impreuna cu un reprezentant al Ocolului Silvic Sebiș au desfașurat o acțiune in…

- Avea treaba in zona, asa ca nu s-a sfiit sa isi parcheze masina tocmai langa liniile de tramvai, blocand astfel circulatia vehiculelor RATT si obligand calatorii sa astepte deblocarea drumului. Este ispava unui barbat din Gorj, care s-a ales cu o amenda usturatoare de la Politia Locala din Timisoara.…

- Aproape un milion de persoane au iesit din tara in ultimele zile ale lui 2017 Peste 2 milioane de persoane au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, fiind inregistrata o crestere cu 15% fata de acelasi interval de timp, dintr-o perioada normala. "În perioada…

- Opt judete sunt, vineri seara, sub cod galben de ceata densa care va scadea vizibilitatea chiar si sub 50 de metri. Fenomenul se manifesta si pe drumurile din zonele vizate, iar politistii recomanda prudenta in trafic. Avertizarea meteorologilor este valabila pana la ora 2.00.

- Weekendul trecut, un tanar de 23 de ani din Bistrița-Nasaud, scotea pistolul pe geamul mașinii și tragea cu arma spre un alt autoturism in trafic, dupa o banala șicanare. Polițiștii l-au „pescuit” pe pistolar din trafic, in timp ce se indrepta spre Bistrița:

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Imaginile postate pe rețelele de socializare o arata pe femeia desfigurata așezata pe o canapea cu rani ingrozitoare…

- La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 06.00, patrula intercomunala formata din politisti ai posturilor de politie Sasciori si Garbova l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din judetul Covasna, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- O sicanare in trafic s-a incheiat cu focuri de arma, pe un drum national din Salaj. Protagonistul este un tanar de 23 de ani din Bistrita-Nasaud, care a vrut sa isi potoleasca adversarul de pe sosea cu pistolul. Cumparase arma din strainatate si a introdus-o ilegal in Romania.

- Trei evenimente rutiere au avut loc joi, 14 decembrie, toate avand la baza consumul de alcool inainte de participarea la trafic. Polițiștii din Mirșid au identificat in trafic un un conducator auto in varsta de de 61 ani din Zalau, care a condus autoturismul proprietate personala prin localitate si…

- Polițiștii aradeni cerceteaza un barbat pentru savarșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere. “In timpul efectuarii activitaților pe linie rutiera, pe raza localitații Nadab, polițiștii au procedat la oprirea regulamentara a unui autoturism, in vederea verificarii documentelor legale. Intrucat…

- Un barbat din Techirghiol s a ales cu dosar penal dupa ce s a urcat la volan fara a detine permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 decembrie a.c., politistii din cadrul Postului de Politie Agigea au depistat un barbat, de 35 de ani, din orasul Techirghiol, judetul Constanta, care…

- Un tanar de 29 de ani, din comuna Balteni, condamnat la inchisoare cu executare pentru ultraj dupa ce a devenit agresiv cu politistii care l-au oprit in trafic in urma cu aproximativ doi ani, a fost incarcerat joi in penitenciar. Potrivit reprezentantilor IPJ Gorj, joi, politistii din cadrul…

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer, iar in urma verificarilor au constatat ca acesta avea permisul de conducere reținut. In jurul orei 12.45, un barbat in varsta de 31 de ani, din Iclod, a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autovehicul pe raza localitații Iclod, avand permisul de…

- Un șofer a fost surprins în timp ce își trasa singur semne de circulație pe drum. Barbatul a venit pregatit cu vopsea alba, cu o pensula și a încercat sa își faca o banda de viteza pentru el însuși pentru a nu mai sta blocat în…

- TUPEU…Politistii vasluieni au oprit in trafic un autoturism condus de un barbat de 31 de din localitatea Sauca, comuna Laza. Pentru ca acesta emana halena alcoolica, oamenii legii au vrut sa-l testeze dar acesta a refuzat. Mai mult, a inceput sa se certe cu politistii. S-a linistit in momentul in care…

- O femeie din Uruguay s-a maritat cu un adevarat monstru. Soțul ei ii aplica batai cumplite pe motiv de gelozie, de fiecare data cand femeia primea un like pe Facebook, potrivit Dailymail.co.uk. Intr-o zi, Adolfina Cameli Ortigoza, in varsta de 21 de ani, nu a mai suportat violența soțului ei și a sunat…

- Peste 500.000 de țigarete au fost confiscate, in zona de vest a Romaniei, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din orasul Chisineu Cris . Trei barbați, membri ei unei rupari infracționale, au fost reținuți pentru contrabanda, potrivit aradon.ro. In perioada martie – noiembrie,…

- Traficul rutier va fi restrictionat in mai multe zile din luna decembrie, cu ocazia "Targului de Craciun" organizat de Primaria Capitalei, in perioada 1 - 27 decembrie. Traficul rutier va fi restrictionat in zilele de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22-27 decembrie 2017, intre orele 17.00 -…

- Iata un test care ar trebui sa te ajute sa-ți dai seama cât de bun șofer ești. Privește cu atenție toate semnele de circulație din imagine și determina care este ordinea în care trec vehiculele în intersecția respectiva. sursa: Facebook/ Polițiștii au umor…

- O coloana de aproximativ zece kilometri de camioane s-a format, luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta si 500 de minute pentru a li se verifica documentele. De asemenea, si la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I…

- Politistii galateni au identificat un individ violent care a blocat circulatia pe o strada extrem de circulata din Galati doar ca sa puna la punct un sofer. La plecare, prietena agresorului a ignorat semnele agentilor de circulatie, fortandu-i sa porneasca cu autospeciala de Politie in urmarirea ei.

