GERUL Bobotezei se prelungește! Cum va fi vremea în următoarele zile FOTO – Arhiva Meteorologii anunța ca luni, 7 ianuarie și marți, 8 ianuarie, vremea va fi foarte rece in majoritatea regiunilor țarii, in timp ce miercuri și joi vremea se va incalzi peste tot. Luni vremea va fi rece in toata tara si va mai ninge slab local in Moldova, Dobrogea, Muntenia si sudul Olteniei. Vantul va sufla moderat in estul tarii si mai mult slab in rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in general intre -8 si -3 grade in Transilvania si Maramures, -5…0 grade in Banat si Crisana, -3…2 grade in Oltenia, Muntenia si Dobrogea si -7…-2 grade in Moldova, cu cele mai scazute valori… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

