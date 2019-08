Germania: Zeci de mii de vizitatori ai instituţiilor politice în weekendul porţilor deschise Zeci de mii de germani au venit sambata in zona institutiilor politice din capitala Berlin pentru a arunca o privire in interiorul cladirilor guvernamentale pe care de obicei le pot vedea doar din afara, relateaza dpa. Ministerele din Berlin, care sunt de obicei inchise publicului, au folosit zilele portilor deschise din acest weekend pentru a-i informa pe vizitatori despre activitatea lor. Guvernul a inregistrat un numar total de 67.000 de vizitatori sambata, in prima zi a evenimentului de doua zile. Mai multi ministri ai cabinetului au fost prezenti, precum ministrul apararii Annegret Kramp-Karrenbauer,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german a criticat duminica arestarea a sute de oameni la protestele din ajun de la Moscova, relateaza AGERPRES."Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat…

- Guvernul german a criticat duminica arestarea a sute de oameni la protestele din ajun de la Moscova, relateaza dpa. "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica…

- Guvernul de la Berlin si operatorul feroviar de stat Deutsche Bahn (DB) au ajuns la un acord privind un program de modernizare a retelei nationale de cai ferate in valoare de 86 de miliarde de euro (95 de miliarde de dolari), in urmatorii zece ani, a anuntat ministrul Transporturilor, Andreas Scheuer,…

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) a cerut Daimler sa recheme in service inca 60.000 de masini Mercedes-Benz GLK 220 CDI fabricate in perioada 2012 – 2015, deoarece aveau instalate dispozitive capabile sa reduca emisiile in cadrul testelor de laborator, a anuntat publicatia…

- Exista o "diferența de abordare sistemica" intre Paris și Berlin care le impiedica pentru moment sa ajunga la un acord privind noii șefi ai instituțiilor europene, a admis miercuri Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), prezentata drept "moștenitoarea" cancelarului Angela Merkel, scrie AFP.

- Cancelarul Germaniei Angela Merkel a felicitat-o pe Maia Sandu cu numirea in funcția de premier a Republicii Moldova.„Curajul, energia și rezistența personala au contribuit la soluționarea pașnica a crizei constituționale. Țara dvs. se confrunta acum cu provocari majore politice și economice.…

- Demisia duminica a sefei social-democratilor germani, ca reactie la infrangerea in alegerile europene, a aruncat guvernul Angelei Merkel intr-o noua criza care ii ameninta supravietuirea, comenteaza AFP.Presupusa succesoare a Angelei Merkel si presedintele Uniunii Crestin-Democrate (CDU),…

- Asa-numitele produse vandute pe pietele gri sunt produse autentice care pot fi vandute la preturi mai mici prin ocolirea canalelor oficiale de distributie. In mod frecvent angrosistii cer preturi mai mari din partea retailerilor din Elvetia, avand in vedere puterea relativ mare de cumparare din tara…