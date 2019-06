Germania. Unul din cei doi piloţi ai avioanelor Eurofighter prăbuşite a decedat Celalalt pilot, care s-a parasutat in siguranta, a fost gasit in viata intre crengile unui copac si primeste ingrijiri medicale, a indicat aceeasi sursa. Fortele aeriene germane confirmasera anterior ca doua avioane Eurofighter s-au prabusit in nord-estul tarii, dupa ce s-au ciocnit in aer. Cele doua aparate de zbor, fara arme la bord, au intrat accidental in coliziune in timp ce luau parte la o manevra de lupta aeriana deasupra regiunii lacurilor din Mecklenburg, a precizat Bundeswehr-ul. Incidentul a fost raportat in jurul orei locale 14.00 (12.00 GMT) de pilotul unul al treilea Eurofighter… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

