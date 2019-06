Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social-Democrat german (SPD), care a contribuit la constructia Germaniei moderne sub conducerea mai multor cancelari renumiti, se confrunta in prezent cu una dintre cele mai profunde crize din istoria sa, scrie luni intr-o retrospectiva agentia Reuters. SPD a oferit trei cancelari ai Germaniei…

- Președinta Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), Andrea Nahles, și-a anunțat duminica demisia, dupa rezultatele dezastruoase din alegerile europarlamentare, precum și pe fondul intensificarii criticilor interne și a discuțiilor cu privire la menținerea formațiunii sale în coaliția Angelei…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) a convocat o reuniune de criza pentru saptamana viitoare dupa rezultatul dezastruos de la alegerile europene, care a condus la avertismente in interiorul formatiunii ca ar fi sosit momentul ca aceasta sa iasa din coalitia de guvernare formata cu conservatorii…

- Alegeri in orasul-land Bremen, in paralel cu alegerile europene in Germania, risca sa reprezinte o infrangere usturatoare a Partidului Social Democrat (SPD) si sa accelereze dezintegrarea coalitiei pe care social-democratii o formeaza la Berlin cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) a cancelarului…

- Partidul Social Democrat german (SPD) ar putea pierde, dupa mai mult de sapte decenii, controlul asupra landului Bremen in urma scrutinului regional de pe 26 mai, o infrangere care ar putea grabi sfarsitul coalitiei sale tensionate cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, transmite miercuri Reuters,…

- Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorica" decizia de deschidere a pietei muncii, care ilustreaza ca Germania doreste mana de lucru calificata din exterior. Noile prevederi faciliteaza ramanerea pe teritoriul Germaniei a strainilor care isi gasesc de lucru, abandonand cerinta…

- Guvernul de la Berlin si-a sustinut in parlament planurile de a relaxa legislatia muncii si de a permite unui numar mai mare de oameni sa lucreze in Germania, informeaza presa germana. Ministrul de interne Horst Seehofer a calificat drept "istorică" decizia de deschidere a pieţei muncii, care…

- Este de asteptat ca economia tarii va fi aproape stagnanta în acest an. Alegerea unei politici de stimulare ar putea avea efecte pozitive asupra partenerilor europeni ai Germaniei, care sufera din cauza "ortodoxiei" sale fiscale. Daca "imposibilul nu este francez", pâna…