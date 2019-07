Germania are probleme serioase: cea mai mare economie din Europa se duce pe tobogan

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare companie de telecomunicații din Europa, Deutsche Telekom, va lansa in acest an rețeaua 5G in șase orașe din Germania. Primele urbe din aceasta țara care vor avea acces la urmatoarea generație de servicii de telefonie mobila sunt Berlin, Hamburg și Bonn.

- Noi in Europa avem aeasta masina de cativa ani buni pentru ca modelul Ranger si Raptor nu sunt decat un simplu facelift aplicat modelului vandut din 2015. Pentru a intelege cat de sigura este o masina in cazde accident inginerii de la IIHS au testat noul Ranger si la capitolul…

- Iranul a informat ca Europa nu este in pozitia de a critica Teheranul pentru capacitatile sale militare si a facut apel la liderii europeni sa readuca la normal legaturile comerciale cu Iranul in ciuda sanctiunilor SUA sau vor exista consecinte, relateaza Reuters, potrivit news.ro.„Europenii…

- Otelul este deviat spre Europa, ca efect al tarifelor vamale impuse de SUA, iar Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pentru limitarea acestor importuri, se arata intr-o scrisoare trimisa institutiilor si liderilor UE de catre sefii companiilor care activeaza in industria europeana a otelului, transmite…

- Puternica Federatie germana din industrie (BDI) a cerut marti coalitiei guvernamentale conduse de cancelarul Angela Merkel sa actioneze pentru a rezolva rapid criza care o zguduie si o decredibilizeaza in ochii mediului economic, transmit AFP si Reuters.

- Ministerul german pentru Economie analizeaza impactul sanctiunilor impuse de Statele Unite, impotriva companiei Huawei Technologies, asupra firmelor din Germania, a informat luni o purtatoare de cuvant, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Economia zonei euro a intrat in trimestrul doi cu o crestere mediocra deoarece incetinirea din sectorul industriei afecteaza din ce in ce mai mult industria serviciilor, dominanta in blocul comunitar. Potrivit unui studiu realizat de compania de analize financiare Markit, Indicatorul Composite Purchasing…

- In Franta, gazda celei mai mari comunitati de evrei din Europa, numarul violentelor antisemite a crescut anul trecut cu 74% iar in Germania cu 70%, potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Tel Aviv, scrie Reuters, citat de news.ro.