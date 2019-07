Stiri pe aceeasi tema

- Patru elevi din judetul Suceava au obtinut media 10 la examenul de Bacalaureat 2019, intre care si Georgiana Zbranca. Intr-un interviu acordat „Adevarul”, tanara a spus ca sistemul educational din Romania „nu este chiar asa de rau”, insa mai sunt unele lucruri care ar trebui corectate, cum ar fi programa…

- Pentru 86.794 de absolveți, ziua de 8 iulie 2019 va fi una cu amintiri frumoase. Pentru ca doar ei au luat BAC-ul. 177 au luat 10 curat. Reporterii Libertatea au vorbit cu cei mai buni dintre absolvenți. Avem o veste buna: Nu, nu ii vom vedea pe toți in aeroporturi cu bilete doar dus. Pentru mulți dintre…

- 109 absenti, in Arges, in prima zi de BAC. In urma desfasurarii, in data de 1 iulie 2019, a probei scrise de limba și literatura romana din cadrul examenului de bacalaureat national, sesiunea iunie-iulie 2019, 109 elevi dintre cei inscrisi au absentat de la examen, potrivit unui comunicat oficial al…

- Aceasta este situația. Nu este, neaparat, o noutate, dar ingrijorator este ca progresele de la un an la altul sunt modeste. Recent, Institutul de Statistica a publicat și cateva date privitoare la numarul de elevi și studenți. Global, in anul școlar 2018-2019, sunt aproximativ 3,5 milioane de elevi…

- Vineri, 7 iunie 2019, comunitatea Școlii Gimnaziale "Mihai-Voda" și-a luat ramas bun de la inca o generație. Festivitatea s-a desfașurat in curtea școlii plina de elevi, parinți, dascali și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O mama din Bucuresti vorbeste despre sistemul de educatie din Romania, asa cum este el vazut prin prisma experientei directe a copiilor sai. Aceasta relateaza despre ce sentimente trezeste in elevi reluarea cursurilor si cum este pentru parinti sa afle ce simt copiii vizavi de scoala sau de metodele…

- "Scolile din Romania se depopuleaza, este o realitate trista. Sunt copii din ce in ce mai putini in scolile din Romania. si atunci traim urmatorul fenomen: si datorita faptului ca scoala romanesca este polarizata, adica sunt scoli cu performante foarte bune, pot intra in orice competitie fara sa ne…

