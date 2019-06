Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut finala Cupei Romaniei, Denis Alibec (28 de ani) și-a luat iubita și a plecat in vacanța. Jucatorii Astrei Giurgiu au primit trei dintre cele cinci salarii restante, iar Denis Alibec a profitat și a plecat in concediu, alaturi de iubita sa, Valentina, la Paris. Cei doi indragostiți…

- Capitanul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat, sambata seara, ca este extrem de fericit pentru ca a reusit sa castige Cupa Romaniei, subliniind ca de cand s-a intors din Italia si-a dorit sa obtina un trofeu, relateaza News.ro.Citește și: Cupele europene de fotbal: Romania este reprezentata…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii sai trebuie sa fie atenti in finala Cupei Romaniei la Denis Alibec, pe care il considera cel mai periculos fotbalist al formatiei Astra Giurgiu, pentru ca la final sa se poata…

- Sarbatoare, astazi, la Scoala cu clasele 1 8 "Jean Bartldquo; din Constanta, care l a avut oaspete pe fortbalistul Ianis Hagi, capitamul FC Viitorul si international al Romaniei.Tanarul jucator, fiul lui Gica Hagi, a fost in curtea scolii alatruri de copii, care l au primit extrem de entuziasti.Ianis…

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat, vineri, un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino. Lotul final va fi anuntat dupa finala Cupei Romaniei, informeaza frf.ro. Tricolorii se vor reuni…

- Viitorul s-a impus și in manșa retur din semifinalele Cupei Romaniei in fața Universitații Craiova. La Ovidiu, puștii lui Hagi s-au impus cu 2-0 și și-au asigurat calificarea in finala competiției cu 4-1 la general, potrivit mediafax.Citește și: ANAF face anunțul mult așteptat! Datoriile romanilor…

- Presedintele CSU Craiova, Sorin Cârtu, a declarat, marti, într-o conferinta de presa, ca plecarea lui Devis Mangia de la echipa nu a fost premeditata, totul fiind decis în urma unei discutii cu patronul Mihai Rotaru, informeaza News.ro."Nu a fost nimic premeditat! A fost o…

- Au mai ramas doua zile pana la mansa tur din semifinalele Cupei Romaniei, in care FC Viitorul va intalni, in deplasare, Universitatea Craiova joi, 4 aprilie, ora 20.00 .Dupa remiza de luni, din campionat, de la Sf. Gheorghe, scor 0 0 cu Sepsi, Viitorul a efectuat in aceasta dimineata, la Brasov, un…