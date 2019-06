UPDATE, 15.06.2019 – Hidrologii avertizeaza ca, in aceste zile, pe Dunare este asteptat un varf de viitura, in conditiile in care mai multe sectoare ale fluviului se afla sub coduri portocalii si galbene de inundatii pana pe 25 iunie. La Galati autoritatile locale au luat decizia ca faleza inferioara a Dunarii din oras sa fie deconectata de la reteaua electrica pentru siguranta cetatenilor si pentru a preintampina eventuale situatii nedorite. Din cauza nivelului crescut al Dunarii, in judetul Tulcea, din aceasta dimineata de la ora 6:00, au intrat in vigoare restrictii de trafic pe digul sosea…