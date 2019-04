Gabriela Zoană, în PE: Dublul standard încă există și trebuie să facem tot posibilul să îl eliminăm! "Dublul standard inca exista și trebuie sa facem tot posibilul sa il eliminam! Indiferent ce argumente ni se pot aduce, cum ca gusturile europenilor din Est difera de cele ale europenilor din Vest, eu va asigur ca toți cetațenii europeni sunt egali și trebuie sa fie considerați egali de catre producatori, nu numai in ceea ce privește alimentația, ci in legatura cu orice presupune un proces de producție. Trebuie sa incetam a mai gandi ca cei din Europa de Est s-au obișnuit cu alimente de proasta calitate, cu autoturisme inferioare celor destinate pieței vestice, cu produse vestimentare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

