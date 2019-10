Stiri pe aceeasi tema

- George Hughes este un baiețel care la trei ani poate lovi mingea de golf aproape 100 de metri. Familia copilului a povestit cum sportul l-a ajutat pe micuț sa faca fața unei perioade dificile din viața lui, moartea tatalui lui. Bunicul copilului, Tony Sedgwick, este cel care l-a incurajat pe George…

- Brazilianul Casemiro, „inchizatorul" lui Real Madrid, juca sambata in derby-ul cu Atletico Madrid (0-0), pe „Wanda Metropolitano”, cand hoții au patruns in vila sa. A fost o seara de coșmar pentru soția și fiica jucatorului, care erau in casa! Din fericire, nu au pațit nimic. Infractorii au disparut…

- O atleta din Rusia, in varsta de 25 de ani, a fost gasita moarta pe marginea drumului, in timpul unui antrenament. Margarita Plavunova a fost gasita fara suflare intr-un sat din regiunea Tamblov...

- Fotbalul constantean este in doliu. Fostul jucator al FC Farul Dima Tararache s-a stins, astazi, din viata la varsta de 59 de ani. Dima Tararache era nascut la Sinoe, in judetul Constanta si a evoluat la FC Farul, Dunarea Galati, dar si la echipele de fotbal din Medgidia.In ultima perioada, Dima Tarache…

- O femeie in varsta de 44 de ani din Marea Britanie a sfarșit tragic in Barbados, unde se afla pentru a-și ingriji fratele bolnav. Natalie Crichlow se afla in casa in care locuia in Christ Church, din Barbados, cand un intrus a patruns in reședința. Individul a stans-o de gat, dupa care a turnat lichid…

- Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci ale emisiunii Teleenciclopedia, difuzata de TVR, a decedat, duminica, la varsta de 87 de ani.Anunțul decesului a fost facut de TVR. „Suntem mai saraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a plecat dintre…

- Dupa ce s-a aflat ca, Marcel Toader a murit, Gabriela Cristea, fosta soție a omului de afaceri, a facut primele declarații despre moartea barbatului. Celebra prezentatoare tv Gabriela Cristea a marturisit ca nu va veni la inmormantare, caci acum are familia ei, și ca știa ca in trecut, fostul ei soț…

- Veste trista in showbiz-ul romanesc! Marcel Toader, fostul soț al Gabrielei Cristea, a murit in urma cu cateva ore. Omul de afaceri se afla la Periș, la masa, alaturi de cațiva prieteni, cand a suferit un stop cardiac, informeaza Antena 3. In varsta de 56 de ani, Marcel Toader a fost un cunoscut om…