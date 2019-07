Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe un drum principale din Razgrad - Ruse. Un copil de 8 ani este in coma la spital, a anunțat poliția din Bulgaria, citeaza Mediafax presa locala. In accident au fost implicate un camion si un autoturism inmatriculate in Romania. Vina accidentului o poarta șoferul…

- Accidentul a avut sambata dupa-amiaza, in localitatea Sabareni din judetul Giurgiu. In urma incidentului, in urma acestuia patru adulti si doi minori, o fata de patru ani si un baiat de cinci ani, au suferit multiple traumatisme. Un baiat in varsta de cinci ani, cu traumatisme la nivelul membrelor inferioare,…

- Ca pacient internat intr-un spital de stat din Romania, legislatia impune respectarea unor drepturi pe care putine dintre unitatile medicale le asigura bolnavilor. De exemplu, o persoana care se trateaza intr-un spital de stat are dreptul la servicii medicale acordate de catre un medic din afara unitatii…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud și-a pus in pericol fiul de doar 5 ani, astfel ca s-a ales cu dosar penal. Acesta a circulat pe drumul public, cu o bicicleta, alaturi de el fiind și baiețelul, insa baut fiind, s-a dezechilibrat și a cazut. Atat barbatul, cat și copilul au avut nevoie de ingrijiri medicale…

- Treisprezece copii din Iasi aflati intr-o tabara sportiva din statiunea Borsec, judetul Harghita, au ajuns la spital vineri noapte in stare grava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara. Cei 13 copii intoxicati sunt din Iasi. Deja parintii s-au mobilizat pentru a merge dupa ei. Primele date ale anchetei…

- Un gest cumplit ar fi facut o tanara de doar 19 ani din orașul Dej din județul Cluj. Femeia este acuzata ca și-ar fi ucis bebelușul pe care l-a adus pe lume. Ea a spus ca nici nu știa ca este gravida și a refuzat ca colaboreze cu anchetatorii. Cazul infiorator a ieșit la iveala marți dimineața, dupa…

- O tanara din Criuleni a ajuns in siguranta la maternitate datorita unui echipaj de politie. Sotul acesteia a depasit viteza legala si a fost oprit de inspectorii de patrulare. Cand au vazut ca femeia este in travaliu, politistii au decis sa escorteze masina pana la spital.

- Toate cele unsprezece persoane ranite dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe DN 1, in judetul Cluj, au fost transportate la spital, un baiat de 17 ani, grav ranit, fiind dus la Targu Mures cu elicopterul SMURD. Opt dintre raniti sunt minori, fiind elevi din judetul Bacau, informeaza News.ro.Citește…