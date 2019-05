Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), pentru a fi audiat, potrivit unor surse judiciare, in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. La intrarea in sediul SIIJ, Gabriel Oprea…

- Fostul ministru al Apararii Gabriel Oprea este audiat la Sectia speciala pentru investigarea magistratilor in dosarul privind extradarea fostului director FNI Nicolae Popa, in care este anchetata Laura Codruta Kovesi."Sunt citat ca martor intr-un dosar, cand ma intorc, o sa va spun. Acum aflam",…

- Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, s-a prezentat, joi, la sediul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), fiind citat pentru a fi audiat in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. In acest dosar, fosta…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, a fost citat in data de 16 mai la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) pentru a fi audiat in dosarul privind aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. Potrivit Agerpres, care citeaza…

- Florian Coldea, fostul adjunct al SRI, a fost audiat la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghița a facut plangere impotriva Laurei Codruța Koveși, informeaza postul de televiziune B1TV. Potrivit jurnaliștilor de la B1TV ar fi vorba de dosarul…

- Laura Codruța Kovesi a ajuns, joi dupa pranz, la Sectia de investigare a magistratilor, unde este audiata din nou. Fostului procuror-sef DNA i-au fost deschise doua dosare de catre procurorii acestei Sectii, unul referitor la aducerea in tara a lui Nicolae Popa si altul privindu-i pe procurorii DNA…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi, in calitate de martor, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. La iesirea de la audieri, Cristoiu a explicat ca…

- Secția pentru Investigare Infracțiunilor din Justitie a anuntat, vineri, ca in dosarul in care Laura Codruta Kovesi este cercetata pentru fapte care au legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsa pentru favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Extinderea anchetei…