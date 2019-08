Stiri pe aceeasi tema

- Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania si din strainatate. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu…

- Gabi Lunca, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica de petrecere de la noi din țara, va canta pe scena Festivalului Cerbul de Aur 2019, in aceeași seara cu Loredana groza, artista cu care s-a judecat timp de șase ani din cauza unei piese. Gabi Lunca va canta in spectacolul folcloric organizat…

- Zilele Culturii Maghiare vor avea loc in perioada 21-25 august 2019. Evenimentul va avea trei componente: Carnavalul Florilor Oradea, Concertul Havasi si Zilele Culturii Maghiare. Ediția din acest an a Carnavalului Florilor va avea loc exclusiv in Piața Unirii. ,,Carele alegorice vor sosi…

- Beatrice Rancea, personalitate marcanta a lumii artistice din Romania, va face parte din juriul show-ului ce va aduce telespectatorilor Kanal D, din toamna, cea mai electrizanta competiție a dansului. Beatrice Rancea este unul dintre cei mai apreciati regizori de spectacole de teatru și opera, atat…

- Concurs de prestigiu si cu o lunga traditie, Cerbul de Aur a fost o rampa de lansare pentru artistii aflati la inceput de cariera, atat din tara cat si din strainatate. La fel s-a intamplat si cu Olivier Kaye, concurentul belgian care in 2018 a caștigat Premiul I și Premiul Publicului la ediția aniversara…

- Spectacol total, emoții uriașe, momente fascinante și vestimentații impunatoare, glamour, insambata seara, in Marea Finala a show-ului “Bravo, ai stil!”. Cel mai iubit show de fashion din Romania, ajuns la cel de-al cincilea sezon, și-a desemnat marea caștigatoare, concurenta incoronata cea mai stilata…

- Scena desprinsa parca dintr-un film de comedie a avut pe bulevardul Anastasie Panu din Iași, in cea de-a doua zi a Papei Francisc in Romania. Imaginile cu un agent de securitate alergand dupa papamobil au ajuns pe internet. In videoclipul postat pe pagina de Facebook Atelier de Film, se poate vedea…