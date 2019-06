Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 joaca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa joi,…

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Ilie Dumitrescu, 50 de ani, fostul mare jucator al Generației de Aur, iși scoate palaria in fața performanței fantastice a naționalei U21, care s-a calificat in semifinalele Campionatului European U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO…

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Ionuț Radu, portarul naționalei U21, a vorbit despre remiza naționalei U21 contra Franței U21, 0-0, meci care a asigurat calificarea echipei noastre in semifinalele Campionatului European U21. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 joaca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa joi,…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 joaca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa joi,…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Astfel, ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 joaca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va disputa…

- Romania U21 și Franța U21 au terminat la egalitate, 0-0, in ultimul meci din grupa C de la EURO 2019. Astfel, ambele echipe s-au calificat in semifinalele turneului final și la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019. Meciul se va juca…

- Romania U21 infrunta luni Franta, de la 22:00, in ultimul meci din Grupa C a Campionatului European U21. Un rezultat pozitiv le asigura elevilor lui Mirel Radoi prezenta in semifinale si implicit calificarea la Jocurile Olimpice din 2020." target="_blank">Meciul poate fi urmarit LIVE VIDEO…