Stiri pe aceeasi tema

- Franta a decis sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului Uniunii Europene, in dauna propriului candidat, Jean-Francois Bohnert, afirma surse oficiale franceze si romane citate de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax, citata de stiripesurse.ro. Franta…

- Franța a cazut de acord pentru a o susține pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA din Romania, la funcția de procuror șef european, in ciuda faptului ca are un candidat propriu, relateaza marți seara Financial Times. Cotidianul Financial Times relateaza, citand surse franceze și romanești, ca decizia…

- Franta a decis sa o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru functia de sef al Parchetului Uniunii Europene, in dauna propriului candidat, Jean-Francois Bohnert, afirma surse oficiale franceze si romane citate de cotidianul Financial Times, potrivit Mediafax.- stire in curs de actualizare -…

- Laura Codruta Kovesi a ramas singura in competitia pentru sefia Parchetului European, a scris RFI.ro saptamana trecuta, dupa ce contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert, ar fi primit șefia Parchetului Financiar National in Franta. Informatia nu a fost confirmata sau infirmata oficial.…

- Procurorul francez Jean-Francois Bohnert va fi numit la șefia Parchetului financiar european, post pentru care a fost audiat joi 11 iulie. Jean-Francois Bohnert este practic retras din cursa pentru ocuparea postului de procuror șef al Parchetului european, potrivit RFI . Emmanuel Macron l-a favorizat…

- Laura Codruța Kovesi ramane singura in cursa pentru șefia Parchetului European. Jean-Francois Bohnert, contracandidatul ei, va fi numit la șefia Parchetului financiar francez. Jean-Francois Bohnert este retras din cursa pentru conducerea Parchetului European. Procurorul francez va fi numit la șefia…

- „Azi (vineri - n.r.) am discutat cu presedintele Emmanuel Macron despre finalizarea procedurii de desemnare a procurorului-sef european. Am convenit sa lucram impreuna pentru a realiza cat mai repede nominalizarea sefului Parchetului European, pornind de la sprijinul pe care Laura Codruta Kovesi l-a…

- "De la inceputul procedurii de alegere a doamnei Kovesi in pozitia de procuror sef european am spus ca sansele domniei sale vor creste dupa alegerile europarlamentare, deoarece prioritatile Frantei vor fi altele. In urma cu doua saptamani am spus clar intr-un interviu ca prioritatea Frantei este pozitia…