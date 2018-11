Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pakistaneze au arestat sute de persoane suspectate de atacuri asupra politiei si de acte de vandalism in timpul protestelor care au avut loc in Pakistan dupa ce Curtea Suprema a acestei tari a achitat-o pe Asia Bibi, o femeie crestina ce fusese initial condamnata la moarte pentru blasfemie,…

- Autoritatile turce au arestat marti 90 de persoane pentru presupuse legaturi cu miscarea separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) scoasa in afara legii, a anuntat Ministerul de Interne, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Operatiunea in opt provincii a fost lansata pentru…

- "Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti". Asa se numeste motiunea simpla a opozitiei, impotriva ministrului Carmen Dan, care a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Liderii PNL au facut apel si la cei din PSD, daca sunt ingrijorati de derapajele de la Ministerul de Interne, sa…

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- PNL a depus o motiune simpla impotriva ministrul de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, a anuntat prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Motiunea urmeaza sa fie citita marti in plenul Camerei Deputatilor, iar votul final se va da miercuri,…

- Justitia italiana a deschis o ancheta contra ministrului italian de Interne, Matteo Salvini, pentru „sechestrare de persoane, arestari ilegale si abuz de putere“, in cazul migrantilor retinuti la bordul navei Diciotti.

- UPDATE – Cele doua persoane ucise in atacul cu cutit comis joi dimineata in orasul Trappes, langa Paris, erau mama si sora agresorului, a anuntat o sursa din Ministerul de Interne francez, relateaza Reuters, AFP si dpa. Cea de-a treia victima, care a fost ranita in atac si spitalizata in stare grava,…

- Polițiști romani pentru hoții de buzunare de pe Coasta de Azur Foto: Arhiva. Doi politisti români au ajuns, la acest sfârsit de saptamâna, la Nisa, pentru a face echipa cu politistii francezi, în actiunile de anihilare a bandelor de mici infractori, formate din…