Callum Hudson-Odoi (18 ani), unul dintre tinerii de perspectiva din lotul lui Chelsea, este pe cale sa isi prelungeasca contractul cu gruparea londoneza, informeaza presa din Anglia.

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Senatului sa voteze, in perioada imediat urmatoare, legea prin care se ofera protectie cadrelor didactice in indeplinirea atributiilor specifice functiei, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa depusa la propunerea FSLI a trecut tacit…

Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat joi ca Statele Unite iși doresc o soluție pașnica pentru situația de criza din Golf, cauzata de atacurile cu drone care au lovit mai multe rafinarii de petrol din Arabia Saudita.

Conducerea clubului UTA Arad a anunțat, joi, ca toate biletele destinate publicului larg pentru meciul cu Dinamo București, din 16-imile Cupei Romaniei, au fost epuizate.

Rusia este pregatita pentru a purta discuții cu Ucraina și Uniunea Europeana in ceea ce privește gazele naturale, potrivit ministrului rus al Energiei, Alexander Novak.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a facut joi apel la țarile din Golf sa inceapa negocieri pentru detensionarea situației din regiune, pe fondul atacurilor cu drone impotriva infrastructurii petroliere din Arabia Saudita, informeaza agenția Interfax.

Cantareața Madonna le interzice fanilor sa utilizeze telefoanele mobile in timpul concertelor incluse in turneul Madame X, care a debutat marți, in orașul american New York, dispozitivele putand fi confiscate daca regula este incalcata, potrivit mirror.co.uk.

Patricia Tig (124 WTA) s-a oprit in optimele turneului International de la Seul, joi dimineata. Iberica Paula Badosa (88 WTA) a invins-o pe romanca a doua oara in mai putin de trei luni, scor 6-4, 6-2, dupa ce ii barase drumul si in primul tur al calificarilor de la Wimbledon, 3-6, 6-1, 6-4.