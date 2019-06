Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a reusit o victorie de senzatie in fata echipei Angliei, cu scorul de 4-2 (0-0), vineri, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena, in Grupa C a Campionatului European de fotbal Under-21 din Italia si San Marino.

- ​Florinel Coman a fost unul dintre eroii României în partida cu Anglia (scor 4-2), jucatorul de la FCSB reușind sa înscrie doua goluri în ultimele cinci minute. Atacantul a declarat ca nu a trait niciodata așa ceva, precizând ca echipa a fost împinsa de la spate de…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a sustinut in aceasta seara al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino.Tricolorii mici au intalnit la Cesena reprezentativa Angliei, iar partida a fost una extraordinara, aducandu le romanilor a doua victorie din competitie, una…

- Dupa prima etapa din grupa C a Campionatului European de fotbal tineret din Italia si San Marino, Romania este pe primul loc, cu trei puncte dupa victoria senzationala cu 4 1 contra Croatiei . In clasament, urmeaza Franta 3p, 2 1 cu Anglia , Anglia si Croatia fara niciun punct . In semifinale se califica…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei debuteaza astazi la Campionatul European de tineret, competitie la care participa pentru prima oara dupa 21 de ani. Meciul va avea loc la Serravale (San Marino), de la ora 19.30. In al doilea meci al grupei se vor intalni Anglia si Franta, de la ora 22.00, la Cesena.…

- Mircea Lucescu, 73 de ani, amendeaza decizia semifinalistei din Champions League de a bloca prezența lui Razvan Marin la Euro U21 și spune ca Radoi s-a grabit cu anunțarea lotului definitiv, taind prea devreme discuțiile FRF cu olandezii. In aprilie, Razvan a semnat cu Ajax pentru urmatorii 5 ani Se…

- ​Razvan Marin (21 de ani) ar putea fi marea absenta a României U21 la Campionatul European de peste câteva saptamâni. Ajax nu l-ar lasa sa participe, dupa cum afirma Adrian Boingiu, secundul lui Mirel Radoi, informeaza Mediafax.Stafful a purtat discutii cu olandezii, dar se pare…