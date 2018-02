Stiri pe aceeasi tema

- Marturiile supraviețuitorilor atacului de la liceul din Florida, soldat cu 17 morți. Mii de elevi și profesori au trait un coșmar, dupa ce un tanar de 19 ani a deschis focul in unitatea de invațamant. Oamenii au povestit ca au auzit focurile de arma și s-au ascuns in salile de clasa, așteptand intervenția…

- Cel putin 17 persoane au fost ucise intr-un atac armat comis intr-un liceu din Florida. Atacatorul are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din motive disciplinare, spune politia. Adolescentul avea o pasiune pentru arme si un caracter dificil, spun fosti colegi si profesori.

- Un fost elev a deschis focul intr-un liceu din Florida, omorand 17 adulți și copii, conform CNN. Suspectul in varsta de 19 ani se numește Nikolas Cruz. Acesta fusese exmatriculat din motive disciplinare și a fost prins de polițiști dupa atac. Atacul armat, care este printre cele mai sangeroase 10 atacuri…

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- Tensiuni majore intre forțele pro-guvernamentale din Siria și Coliția condusa de SUA impotriva ISIS. Soldații americani au fost nevoiți sa inițieze un atac aerian, ca raspuns la atacul neprovocat al soldaților sirieni.

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Incident armat in orașul italian Macerata, unde un barbat a deschis focul asupra pietonilor. Cel puțin patru persoane, de origine africana, au fost ranite. Atacul armat pare sa fie unul motivat rasial, relateaza Reuters.

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Patru cetateni americani si-au pierdut viata, iar alti doi au fost raniti în atacul armat comis la sfârsitul saptamânii trecute de talibani asupra Hotelului Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a anuntat miercuri diplomatia americana, relateaza AFP. "Statele…

- Un adolescent rus a atacat cu toporul un grup de elevi si a dat foc scolii la care invata intr-o localitate apropiata orasului siberian Ulan-Ude, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc vineri. Comitetul de Ancheta a transmis ca atacatorul, un liceean in clasa a noua, a atacat un grup de elevi de…

- Panica intr-o scoala din regiunea Perm, Rusia, unde doi necunoscuti cu masti pe fata au atacat cativa elevi cu cuțitele. Cel putin 10 elevi si o profesoara au fost injunghiati. Agresorii au fost arestati.

- Teroriștii lovesc din nou: Atentat TERORIST soldat cu 11 morți, in urma cu putin timp Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri intr-un atac sinucigas impotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari,…

- Bilant sangeros in Iran dupa cateva zile de proteste antiguvernamentale: cel putin 21 de oameni au fost ucisi. Printre ei se numara si un politist. Initial, manifestatiile aveau revendicari de natura economica, dar au degenerat rapid.

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca explozia in care au fost raniți cel puțin 10 oameni intr-un supermarket din St. Petersburg a fost un act terorist, și a cerut forțelor de securitate sa nu ia prizonieri cand au de-a face cu amenințari din partea unor suspecți de terorism.

- Cel puțin 11 polițiști au fost uciși când militanții talibani au atacat doua avanposturi din provincia Helmand, aflata în sudul Afganistanului, a declarat duminica un oficial local. Atacul a avut loc la periferia orașului Lashkargah, capitala provinciei Helmand, sâmbata…

- Accident grav in statul american Florida. Un camion a lovit violent din spate un autobuz școlar, cand acesta stationa. Impactul a fost atat de puternic, incat autocarul a ajuns intr-un șanț.22 de oameni, majoritatea copii, au fost raniți. Doi elevi sunt in stare grava la spital.

- Atacul din Republica Democrata Congo (RDC) asupra unei baze a Caștilor Albastre tanzaniene s-a soldat cu "15 morți și cel puțin 53 de raniți", a anunțat vineri, intr-o declarație, Consiliul de Securitate al ONU, potrivit AFP. Sursa foto: peacekeeping.un.org Un precedent…

- Trei persoane au fost ucise intr-un atac armat la un liceu in statul New Mexico, au anuntat joi autoritatile, relateaza The Associated Press. Trei persoane - care se presupune ca ar fi elevi - au fost ucise joi la Liceul Aztec, a declarat pentru presa seriful comitatului San Juan Ken Christesen.…

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Un primar al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului de un barbat care este impotriva politicii sale pro-refugiați, relateaza AFP și BBC News. Atacul a avut loc in fața unui restaurant. Primarul Andreas Hollstein a fost injunghiat de un barbat, care s-ar fi aflat sub influența…

- Guvernul egiptean a declarat vineri trei zile de doliu, dupa un atac la o moschee din peninsula Sinai care s-a soldat cu 184 de morți, potrivit celui mai recent bilanț, transmit agențiile internaționale de presa, citand media de stat egiptene.

