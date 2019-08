Stiri pe aceeasi tema

- Premier League, unul dintre cel mai tari campionate de fotbal din Europa, revine in lumina reflectoarelor. In primul meci al noului sezon, vicecampioana FC Liverpool se va duela pe Anfield Road cu Norwich City.

- Echipa Manchester City a invins-o pe FC Liverpool cu 5-4 dupa executarea loviturilor de departajare, duminica pe stadionul londonez Wembley, in Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield), la capatul unui joc urmarit de 77.565 de spectatori. City, campioana en titre, a deschis scorul in prima repriza,…

- Antrenorul Juergen Klopp crede ca victoria obtinuta cu FC Liverpool în finala Champions League, împotriva formatiei Tottenham Hotspur (2-0) reprezinta "doar un început" pentru echipa sa, care si-a fixat ca ''obiectiv'' accederea în ultimul act al celei…

- Liverpool a confirmat vineri ca atacantul brazilian Roberto Firmino va fi prezent pe teren sambata, la Madrid, in finala Ligii Campionilor, in partida cu Tottenham. In schimb, conform clubului, va lipsi Naby Keita, din cauza unei accidentari. Pe banca de rezerve se va afla si un tanar…

- Atacantul brazilian Roberto Firmino (FC Liverpool) este apt de joc pentru finala cu Tottenham din Liga Campionilor, dar coechipierul sau Naby Keita nu a primit unda verde de la medici, a anuntat, marti, antrenorul ''cormoranilor'', Juergen Klopp. Firmino a reluat de saptamana…

- Atacantul Harry Kane (Tottenham Hotspur) a intrat in faza finala de recuperare dupa accidentarea de la glezna si antrenorul Mauricio Pochettino este optimist in privinta sanselor internationalului englez de a evolua in finala Ligii Campionilor de la Madrid (1 iunie), relateaza Reuters. …

- Makka, fiica de 5 ani a lui Mohamed Salah, a facut senzație pe Anfield dupa meciul cu Wolves, incheiat cu victoria lui Liverpool, scor 2-0. „Cormoranii" au pierdut titlul in Premier League, dar fanii lui Liverpool s-au bucurat de un moment superb la finalul acestui sezon de campionat. Fetița lui Salah…

- Internationalul olandez Virgil van Dijk, fundasul echipei FC Liverpool, a fost votat Jucatorul anului in campionatul de fotbal al Angliei, la capatul unei anchete rezervate suporterilor, care si-au exprimat optiunile pe internet. Capitanii celor 20 de echipe din Premier League au fost…