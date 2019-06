”Sunt fericit sa anunt ca procurorul special Robert Mueller va fi audiat in public in Comisia Judiciara si Comisia Informatiilor din Camera Reprezentantilor la 17 iulie, in urma unei citatii emise in aceasta (marti) seara”, a anuntat pe Twitter presedintele Comisiei Judiciare Jerry Nadler. "Robert Mueller a acceptat sa depuna marturie in Congres, in urma unei citatii de a comparea”, a anuntat tot pe Twitter presedintele Comisiei Informatiilor Adam Schiff.



Mai multi alesi republicani au criticat imediat aceasta evolutie. ”Doi ani de ancheta nu erau suficienti, ei (democratii) vor mai…