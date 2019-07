Fostul primar al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, poate reveni de vineri, in functie, ca urmare a deciziei Tribunalului din Sibiu. Instanta a decis suspendarea ordinului emis de prefectul judetului Sibiu, Adela Muntean, prin care Astrid Fodor a fost suspendata din functie. Primarul Sibiului a fost suspendat din functie de catre prefectul Adela Muntean in baza sentintei definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), care confirma starea de incompatibilitate constatata de Agentia Nationala de Integritate (ANI). ANI a decis, in 2015 ca Astrid Fodor s-a aflat in stare de incompatibilitate…