- Fostul model Babi Christina Engelhardt a dezvaluit ca in 1976, cand avea doar 16 ani, a inceput o relatie cu regizorul Woody Allen, care a durat pana in 1984 si ar fi putut sa fie una din sursele lui de inspiratie pentru filmul 'Manhattan' (1979), relateaza marti EFE. Versiunea, care apare in…

- Scriitorul si editorul american Stan Lee, care a revolutionat lumea benzii desenate si cultura populara creand pentru casa de editura Marvel Comics personaje emblematice precum Spider-Man, X-Men, Hulk sau Cei patru fantastici, a murit luni la varsta de 95 de ani, informeaza France Presse. Stan Lee s-a…

- Portarul Ionuț Radu este liderul naționalei U21, proaspat calificata la EURO 2019, și a ajuns titular la Genoa, in Serie A. Goalkeeper-ul nu are un moment excelent și in plan personal, unde, dupa o relație de mai bine de 3 ani, s-a desparțit de Ștefania Ivanescu (22 de ani), un model foarte bine vazut…

- Guvernul cubanez vrea o relatie "civilizata" cu Statele Unite, in ciuda embargoului impus din 1962, a declarat duminica presedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, potrivit AFP. Vorbind cu jurnalistii cubanezi la sosirea sa la New York, Diaz-Canel a spus ca va denunta, in discursul sau in fata Adunarii…