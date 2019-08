Stiri pe aceeasi tema

- Fostul coleg de partid al lui Traian Basescu, Radu Cristescu, s-a inscris in PSD. Anunțul a fost facut de Cristescu pe Facebook, precizand ca partidul condus de Dancila se schimba și el crede in aceasta schimbare.„Fac politica, oficial de cinci ani, din pasiune și cu pasiune. Mulți dintre…

- Radu Cristescu, fostul vicepreședinte al PMP, a transmis un mesaj prin care și-a explicat decizia de a se inscrie in PSD. ”Fac politica, oficial de cinci ani, din pasiune și cu pasiune. Mulți dintre Dvs. ma cunoașteți și imi cunoașteți principiile și motivația cu care lupt. Cred in romani,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a anunțat in aceasta seara, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. "Voi candida ca independent la alegerile prezidențiale din acest an, cu susținerea tuturor celor care cred in…

- Deputatul de Dolj Florin Stancu a anuntat luni ca a demisionat din Partidul Social Democrat si a trecut la PRO Romania. "Dragi doljeni, dragi romani! Dupa o lunga perioada de activitate politica in cadrul Partidului Social Democrat, mi-am depus demisia din PSD pentru a ma alatura singurului…

- Viorica Dancila intra in razboi cu Iohannis. Pentru asta s-a folosit de recentul sau cont de Facebook. Ea i-a dat raspunsul cu privire la acordul propus.a Viorica Dancila a reacționat dupa ce presedintele, Klaus Iohannis, a atacat PSD pe tema refuzului de a semna pactul propus dupa consultarile de…

- "Am ascultat cu mult interes declarațiile domnului președinte Iohannis de astazi referitoare la Acordul Politic Național propus partidelor. Cred ca este momentul ca președintele sa iasa din logica de campanie electorala și sa iși ia in serios atribuțiile constituționale, concentrandu-se pe ceea ce…

- Gabriela Firea a lansat luni un apel la solidaritate în rândul social-democraților, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare și s-a predat la penitenciarul Rahova. „Ne aflam într-un moment de rascruce și avem de luat, sub presiunea evenimentelor…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a postat un mesaj pe Facebook cu privire la masurile fiscale adoptate de guvernul PSD-ALDE, subliniind faptul ca acestea au dus la reduceri substantiale de taxe si contributii sociale. "Ma bucur sa pot sa va comunic faptul ca Partidul Social Democrat a realizat…