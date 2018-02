Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si practic scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul privindu-l pe Victor Ponta si Tony Blair. UPDATE: Victor…

- Dana Chera reacționeaza dupa ce Vlad Cosma a recunoscut ca a semnat un denunț impotriva lui Victor Ponta și impotriva lui Sebastian Ghița, in dosarul Tony Blair, dictat de procurorii de la DNA Ploiești.

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza, dupa ce Antena 3 a prezentat o serie de inregistrari in care se arata efectiv cum procurorii Negulescu și Savu i-au dictat un denunț lui Vlad Cosma, un denunț cu fapte inventate.Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta susține ca cei…

- Vlad Cosma prezinta noi inregistrari halucinante cu procurorii de la DNA Ploiești, Negulescu și Savu. In noile inregistrari apar cei doi procurori, care ii dicteaza un denunț lui Vlad Cosma cu fapte pe care le inventau, pe loc. Ulterior, Vlad Cosma a fost obligat sa semneze acel denunț, asta deși…

- Apar noi probe care vizeaza controversata secție a Direcției Naționale Anticorupție. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat inregistrari care arata cum el se afla in sediul DNA Ploiești, impreuna cu trei procurori, printre care și deja faimosul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, in timp ce se punea la…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, duminica seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa procurorilor, de aceasta data sustinand ca martorii sub acoperire sunt instruiti sa ofere declaratii false.

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Vlad Cosma a prezentat, duminica, o noua inregistrare din sediul DNA Ploiesti. Potrivit discutiilor, acesta ar fi fost invatat ce sa declare intr-o cauza in care era citat ca martor. Fostul deputat a acuzat si ca a fost constrans de DNA Ploiesti sa dea o declaratie neadevarata la instanta.

- Vlad Cosma continua seria dezvaluirilor. Duminica seara a prezentat o inregistrare cu procurorul DNA Giluela Deaconu, respectiv cel de al patrulea procuror din cadrul DNA Ploiești, careia fostul deputat i-a facut plangere penala.”In aceasta inregistrare vom auzi vocile domnului Onea, a procurolului…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair."Eu…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. "Eu stiam de…

- Inspecția Judiciara a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in 12 februarie s-a sesizat din oficiu dupa apariția in presa a unor informatii privind activitatea profesionala si conduita unor procurori de la Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti. „In prezent, o echipa…

- Antena 3 a prezentat noi inregistrari cu procurorii DNA Ploiești! In cel de-al patrulea episod oferit de Vlad Cosma, fost deputat PSD, a prezentat un clip audio in care procurorul Mircea Negulescu il ia ca ținta pe Daniel Savu, senator PSD laz acel moment. Cosma a prezentat inregistrari care au legatura…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Laura Codruța Kovesi va susține o conferința de presa, la sediul DNA, la 19:30. Conferința de presa a procorurului-șef al DNA vine in contextul scandalului in care este implicata insituția pe care o conduce și DNA Ploiești, condusa de procurorul-șef Lucian Onea. Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Antena 3 a prezentat o noua inregistrare facuta de Vlad Cosma, fostul deputat PSD, in care apar și procurorii DNA Ploiești, Lucian Onea, procuror-șef, și Mircea Negulescu, procurorul de caz.Pe inregistrare se aude cum Mircea Negulescu ii cere lui Vlad Cosma sa il convinga pe tatal sau, Mircea…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Antena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- DNA a reactionat ieri, printr-un comunicat de presa, la acuzatiile lansate de fostul deputat Vlad Cosma. DNA spune ca „relevant este ca, anterior difuzarii inregistrarilor, persoane din anturajul acestuia s-au prezentat in mod repetat la șeful Serviciului Teritorial Ploiești și, in lipsa acestuia, la…

- Lovitura de teatru in scandalul DNA. Vlad Cosma este citat marti, 13 februarie, la DNA Ploiesti, intr-un dosar instrumentat de procurorii de la Ploiesti, dar surse apropiate fostului deputat sustin ca acesta nu s-ar afla in tara, scrie Adevarul.Vlad Cosma este asteptat, marti 13 februarie,…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Fostul deputat Vlad Cosma aduce o noua serie de acuzatii procurorului-sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Intr-o interventie la Antena 3, luni seara, Cosma a spus ca Lucian Onea ar fi fabricat dosarul „Tony Blair”. „Onea s-a dat de gol pentru ca nu știe ce inregistrari mai sunt și nu știe cum sa se apere.…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei, premierul Dancila si PSD analizeaza informatiile aparute in spatiul public cu privire la uriasul scandal declansat de fiul fostului sef al CJ Prahova prin prezentarea unor presupuse convorbiri intre el si fostul procuror DNA Mircea Negulescu. Conducerea DNA…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Cum a inregistrat Vlad Cosma discuțiile cu procurorii DNA. Fiul fostului președinte al Consiliului Județean Prahova i-a inregistrat pa anchetatori chiar in birourile acestora cu ajutorul unui dispozitiv care nu a fost detectat de aparatura de control de la intrarea in sediul DNA Ploiești, scrie adevarul.ro…

- Procurorii anticoruptie din Ploiesti au deschis un dosar penal privind infractiuni de santaj care ii vizeaza pe membrii familiei Cosma, dar si pe apropiati ai acestora, se arata intr-un comunicat remis presei luni, 12 februarie, de DNA. Informatia vine dupa ce, duminica, au aparut in spatiul public…

- Procurorii DNA au anunțat luni, printr-un comunicat de presa, ca membrii ai familiei Cosma ar fi incercat sa șantajeze procurorii de la DNA Ploiești. Obiectul șantajului era despre pretinse favoruri solicitate de Mircea și Vlad Cosma in dosarul care sta sa se incheie definitiv la instanța suprema, in…

- Surse judiciare confirma pentru Libertatea.ro depunerea unei plangeri penale formulate de Vlad Cosma dar atrag atenția ca nu s-a constituit inca un dosar penal pe baza acestei acțiuni. Concret, explica sursele citate, Vlad Cosma a depus doar plangerea dar nu și probele pe care acesta le-a devoalat public…

- "Este ingrijorator pentru fiecare roman si eu, in calitate de prim ministu, vazand ca in discutiile de aseara se cerea fabricarea probelor chiar pentru prim ministru, nu sunt intr-o situatie confortabila, dar si pentru un roman care trebuie sa vada in justitie dreptatea. Nu trebuie sa vedem ca intreaga…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a sustinut, prin intermediul unei inregistrari transmise Antena 3, ca procurori de la DNA Ploiesti l-au amenintat cu arestarea surorii lui daca nu ii denunta pe Sebastian Ghita si Victor Ponta.

- DNA a iesit la rampa cu un punct de vedere absolut penibil, care demonstreaza nu doar teama de a se afla adevarul, ci si disperarea cu care anumiti procurori si persoane din conducerea DNA-ului se tin de scaunele pe care le ocupa. Ei sustin ca inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma ar…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, la Antena 3, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui…

- Inspectia Judiciara a luat decizia de a demara o ancheta in urma inregistrarilor prezentate duminica seara, la Antena 3, de fostul deputat Vlad Cosma. "Conducerea Inspectiei Judiciare a analizat informatiile aparute in spatiul public in seara zilei de 11 februarie 2018 si a decis sesizarea din oficiu.…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plângere penala împotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care îi acuza de savârsirea infractiunilor de compromiterea

- Inregistrari care arata ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si a fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma. Acesta a fost pus sa faca un denunt si sa fabrice…

- Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, inculpat intr-un dosar de trafic de influenta a prezentat denaturat situatia dintr-un dosar penal aflat in curs de urmarire penala, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal. Aceasta este prima reactie a procurorilor DNA dupa…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Jurnalistul Catalin Tolontan o someaza pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, sa raspunda public in fața dezvaluirilor șocante pe care fostul deputat PSD, Vlad Cosma, le-a facut duminica seara la Antena3.Vlad Cosma RUPE TACEREA: 'Seful DNA mi-a cerut SA FALSIFIC documente' Cum ar fi FALSIFICAT…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii ar putea sa ia o decizie, marti, in privinta procurorului Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare. In prezent, procurorul DNA, care a instrumentat dosarul in care…