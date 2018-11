Stiri pe aceeasi tema

- Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit intreaga lume. Fostul sportiv, care este inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvaluit un trecut desprins din filmele de groaza. Samuel Little susține ca a ucis 90 de femei in 35 de ani.Potrivit "Le Point",…

- Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit intreaga lume. Fostul sportiv, care este inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvaluit un trecut desprins din filmele de groaza. Samuel Little sustine ca a ucis 90 de femei in 35 de ani.

- Justitia tadjica a condamnat miercuri la inchisoare pe viata un barbat care a declarat supunere gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), acuzat ca a asasinat patru turisti ciclisti occidentali in iulie in tara central-asiatica, au indicat surse judiciare, citate de AFP preluata de Agerpres. Hussein…

- In urma cu cateva saptamani, la Maternitatea Botoșani s-a nascut un bebeluș cu malformație rara. Cu toate ca a luptat pentru fiecare bataie a inimii, micuțul a murit in urma unui stop cardio-respirator.

- Barbatul care isi ascundea victimele in blocuri de beton este inchis in temutul penitenciar Vologda dar asta nu l-a impiedicat sa trimita scrisori din spatele gratiilor. A inceput o relatie la distanta cu Victoria, o fosta anchetatoare, scrie stirileprotv.ro. Femeia s-a indragostit de el si s-a maritat…

- Rusia a acuzat, joi, Statele Unite ale Americii ca fac in secret experimente cu arme biologice intr-un laborator in Georgia, precizand ca in urma experimentelor au murit cel putin 70 de cetateni georgieni, scrie Digi24.

- Doua femei vindeau prajituri cu marijuana intr-o biserica din statul american Georgia. Ebony Cooper și Leah Pressley ofereau negrese și budinci cu marijuana, potrivit poliției locale. Intr-o postare pe Facebook, Serviciul de investigații Criminale – secția narcotice, susține intr-o postare pe Facebook…