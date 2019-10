Forumul agricultorilor - bilanţ şi perspective. Dăncilă și Daea, prezenți VIDEO "In cadrul dezbaterii organizate la Romexpo vom prezenta bilantul din ultimii ani din agricultura, punand in fata fermierilor perspectiva viitoarei Politici Agricole Comune 2021-2027", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. In cadrul evenimentului, Petre Daea va premia o parte dintre fermieri pentru rezultatele obtinute. Diplomele pe care le vor primi, "cateva mii", dupa cum preciza seful MADR, sunt semnate in original. Discutiile vor fi completate de o expozitie de produse romanesti inregistrate pe sistemele de calitate europene (Magiun de Prune Topoloveni, Carnati de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- In contextul Zilei Naționale a Produsului Agroalimentar Romanesc, in parteneriat cu Casa Romana de Comerț Agroalimentar Unirea și Confederația Sindicala MERIDIAN, miercuri, 9 octombrie, se desfașoara la ROMEXPO o dezbatere a fermierilor romani, in cadrul careia vor fi prezentate rezultatele obținute…

