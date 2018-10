Fondul clasei, cât şi pentru ce se mai cere Cu toate ca oficial fondul clasei nu se cere, e un lucru știut clar printre parinți ca banuții pentru diversele necesitați ale odraslelor la școala trebuie dați. Banii sunt stranși de un parinte, fie pe baza de cotizații de membru acolo unde sunt asociații non-profit, fie pe baza de contribuție individuala, doar cine dorește. „Fondul clasei, conform legislației, e ilegal. Prin urmare, el nu mai este strans de profesori sau de casierul clasei. Așadar, fondul clasei este de fapt un fond al comitetului de parinți. Acest fond este fie instituționalizat la nivelul asociaților de parinți,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat ca, incepand de luni, pot fi accesate de la CEC credite in cadrul programului "Investeste in tine". "Un alt proiect ajuns la maturitate este 'Investeste in tine'. Vor fi semnate astazi toate documentele necesare pentru inceperea efectiva a acestui program destinat…

- Elevii si prescolarii din Capitala vor avea vineri, 5 octombrie, o zi libera cu prilejul Zilei Educatiei, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Acesta a explicat ca in Bucuresti nu se vor face nici cursuri, nici activitati extracurriculare.

- Sportivii de la CSM București au deschis anul școlar. ”Tigrii” au vizitat 14 unitați de invațamant din Capitala și au imparțit copiilor calendare cu insemnele Clubului Sportiv Municipal București și programul competițiilor din perioada urmatoare. Anul școlar a inceput și la CSM București. Și nu doar…

- Industria textila a luat amploare și s-a dezvoltat continuu in ultimii ani mai ales datorita progresului tehnologic. Astfel, pe piața au aparut mașini de cusut electrice menite sa faciliteze munca efectuata. De altfel, calitatea produselor finite nu se limiteaza doar la talentul și priceperea croitorului,…

- IMM-urile pot depune solicitari pentru fonduri nerambursabile de pana la 250.000 de lei, destinate dezvoltarii activitaților de comercializare a produselor și serviciilor de piața, scrie Profit.ro Banii pot fi solicitați de firme pentru intarirea capacitații de promovare a produselor și serviciilor…

- Ministerul Finantelor Publice va realiza o analiza in vederea atribuirii monitorizarii si controlului sumelor alocate de contribuabili din impozitul pe profit si venit unei structuri subordonate, reiese dintr-un proiect de Ordonanța publicat pe site-ul instituției. Conform documentului, va fi inlaturata…

- In 2018, primarul Nicolae Novacescu a semnat, cu reprezentantii Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR), un contract in vederea reabilitarii si modernizarii scolii primare din Bogiltin, unde urmeaza sa fie mutate clasele de la „Profesionala“. In anul scolar trecut, aici invatau…