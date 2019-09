FMI: Taxele vamale ar putea reduce nivelul PIB-ului global cu 0,8% in 2020

Taxele vamale impuse sau anuntate de SUA si China ar putea taia 0,8% din PIB-ul global in 2020 si ar putea provoca pierderi suplimentare in urmatorii ani, a avertizat joi Fondul Monetar International (FMI), transmite Reuters.



Purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, a apreciat ca tensiunile comerciale incep sa afecteze o economie mondiala care deja se confrunta cu dificultati, inclusiv cu o slabire a productiei industriale care nu s-a mai inregistrat de la criza financiara globala din 2007-2008.



In cadrul obisnuitei conferinte de presa a FMI, Rice a anuntat, fara a furniza…