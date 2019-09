Florin Salam, operaţie de urgenţă. Starea manelistului este foarte gravă strong>Medicii i-au recomandat lui Florin Salam sa se opereze urgent. Florin Salam a primit un ultimatum de la medici, și anume sa se opereze de Florin Salam, in varsta de 39 de ani, a fost programat pentru o operație urgenta, informația fiind dezvaluita de surse din anturajul manelistului. Florin Salam, primele declaratii dupa un tratament facut in secret la Viena. Ce spune despre BOALA de care SUFERA Florin Salam va trebui sa se opereze dupa ce acum o luna a fost internat in secret la o clinica din Viena. Pentru operație, Salam va merge tot intr-o clinica din capitala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu este constient, dar ramane conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident…

- Mario Iorgulescu a fost transportat, imediat, la Spitalul Elias din București. Medicii au constatat ca avea hemoragie interna, fiind nevoie de o intervenție chirugicala. Starea lui Mario Iorgulescu era grava, medicii scoțandu-i intestinul subțire. Tanarul in varsta de 24 de ani se afla in coma indusa.…

- James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett si Robert Trujillo, componentii celebrei trupe rock Metallica, au concertat la Bucuresti, pe Arena Nationala, miercuri seara, iar in aceeasi noapte au plecat spre Viena. Sambata, ei vor canta pe arena Ernst Happel din capitala Austriei, arena cu 50.000 locuri,…

- A maritat-o pe Betty la doar 17 ani, iar acum Florin Salam “lovește” din nou! Celebrul cantareț de muzica de petrecere și-ar insura fiul, pe Danny, la doar 16 ani. Viitorii miri au fost, in urma cu aproximativ doua saptamani, intr-o vacanța la munte. Acolo ar fi devenit totul oficial! “Noi și colegii…

- „Barbatul a intrat de mai multe ori in stop cardio-respirator, insa a raspuns de fiecare data manevrelor de resuscitare", a precizat dr. Ovidiu Popa, medic al SMURD Iasi. Acesta urma ca in cursul serii sa fie transferat la Spitalul „Sf. Spiridon" din Iasi pentru a fi stabilizat, urmand sa fie transferat…

- Geanina, o tanara romanca, a murit, dupa ce s-a prabușit pe strada in Viena. Femeia de 30 de ani era casatorita și era mama unei fetițe care a ramas orfana. Nenorocirea a avut loc luni dimineața in capitala Austriei. Geanina T. a cazut pe strada in timp ce se intorcea de la serviciu, așa cum a povestit…

- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat ca medicii vor fi platiți in funcție de performanța, pentru ca nu este normal ca unul care face 5 operații sa primeasca aceeași suma de bani cu cel care face 30 de operații. Dragoș Patraru o ironizeaza pe Sorina Pintea și susține ca o astfel de masura…