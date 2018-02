Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Olt, Florin Iordache, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Slatina, ca, in opinia sa, este "foarte mic" procentajul de articole declarate neconstitutionale din legile Justitiei, iar cele trei legi sunt "un succes" pentru Parlament, scrie agerpres.ro."Daca va uitati…

- Un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, a declarat vineri, la Slatina, deputatul PSD de Olt Florin Iordache. Intrebat de jurnalisti care ar…

- Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat, vineri, la Slatina, ca asteapta raportul de evaluare a activitatii DNA, ce va fi prezentat joia viitoare, de Tudorel Toader, adaugand ca acesta nu va putea plasa responsabilitatea catre Parlament in ceea ce priveste decizia in cazul Codrutei Kovesi.

- "Sigur, respectam presa, dar cred ca, procedural vorbind, nu era cazul ca noi, parlamentul sau colegii dansului din guvern, sa aflam dintr-o conferinta de presa ce are de gand sa faca. Daca pana acum s-a considerat ca este adeptul jumatatilor de masura si al pasilor ezitanti, acest lucru s-a datorat…

- Raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca va prezenta, saptamâna viitoare, în plenul parlamentului un raport privind activitatea DNA, a DIICOT si a Ministerului Public. El a explicat ca va prezenta…

- VEZI AICI DECLARAȚIILE COMPLETE ”Inainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare și primit garanții de neimplicare a factorului politic in activitatea ministerului, in deciziile pe care le voi lua ca ministrul al Justiției, ceea ce s-a…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca Parlamentul nu poate ramane indiferent la dezvaluirile facute de procuroarea Moraru, adaugand ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Aflat in Japonia, Tudorel Toader a facut referire la scandalul zilei. Pana sa ajunga in tara sa discute cu premierul, in conditiile in care Dancila a anuntat ca se va intampla acest lucru, Toader a subliniat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ), dupa aparitia in presa a unor dezvaluri si inregistrari…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Tudorel Toader va prezenta in fata Parlamentului raportul privind evaluarea procurorilor-sefi si concluziile sale in legatura cu activitatea celor trei parchete: PICCJ, DNA si DIICOT. ”Ministrul Justiției are obligația de a prezenta in Parlament un raport privind activitatea Ministerului Public, cu…

- Pachetul de legi ale justitiei si modificarea Codurilor penale s-au numarat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu presedintele Grupului Verzilor, Ska Keller, informeaza MJ.Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, miercuri, ministrul Tudorel Toader si secretarul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare.Intrebat…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Ministrul in exercitiu al justitiei, Tudorel Toader, are programata, astazi, o intrevedere cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare. Saptamana trecuta, ministrul anuntase ca, dupa ce memorandumul va fi supus…

- Florin Iordache a fost supus analizelor medicale, iar medicii de la Floreasca au decis sa-l opereze de urgența. La ecografie i-au fost descoperiți calculi (pietre), iar profesor-doctor Mircea Beuran a decis ca este nevoie de intervenție chirurgicala, potrivit stiripesurse.ro.

- Președintele Comisiei speciale comune a Parlamentului pentru legile Justiției, social-democratul Florin Iordache, a declarat, joi, ca amendamentele propuse la modificarea Codurilor Penale privind transpunerea Directivei europene referitoare la prezumția de nevinovație nu depașesc cadrul

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Directiva privind prezumția de nevinovație, vazuta diferit de ministrul Justiției, de coaliția PSD-ALDE și de catre premier. Mihai Tudose a transmis, joi, ca Directiva europeana trebuie transpusa mot-a-mot, și a precizat ca daca Parlamentul nu va face acest lucru in timp util, Guvernul va trebui sa…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ‘incercarile de a controla sistemul judiciar’ fac acest sistem mai prost si precizeaza ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, il evita in discutiile pe aceasta tema. ‘Aceste incercari de a controla sistemul judiciar nu-l fac mai bun, ci il fac mai prost’, a…

- Motivul invocat este ca acesta nu a inteles ca nu face politica penala a Romaniei. "As vrea sa va sesizez, domnul ministru, sa va cer sa luati masuri drastice impotriva procurorului general, care si-a permis si isi permite in continuare sa defaimeze Parlamentul Romaniei facand nu mai mult…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a acuzat, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache ar urma sa dezbata marti modificarile propuse la cele doua Coduri penale pentru transpunerea Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces. Cu o zi in urma, dezbaterea a fost amanata,…

- Comisia speciala parlamentara pe domeniul Justitiei a amanat, luni, din nou dezbaterile la modificarile Codurilor Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, la propunerea presedintelui comisiei Florin Iordache. Florin Iordache a precizat ca dezbaterile se vor…

- Camerei Deputatilor dezbate si da vot final miercuri asupra altor doua legi privind Justitia, adica organizarea judiciara si cea privind CSM. Anterior dezbaterii celor doua acte normative, va fi supusa votului plenului modificarea propusa de Florin Iordache la Regulamentul Camerei, astfel incat, in…

- Comisia pentru legile justitiei a reluat luni dezbaterile privind propunerile de modificare a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, intentia fiind ca acestea sa fie finalizate in cursul zilei, pentru a se trece la dezbaterea Legii 317/2004 privind CSM. UPDATE 11.15: Comisia pentru legile justitiei…

- Deputații USR au dus, miercuri, o adevarata lupta in plenul Camerei Deputaților pentru a bloca adoptarea primei legi a justiției modificata in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Modificarile aduse Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor subordoneaza magistrații puterii politice,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de luni, anunta ca a luat act de declaratiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose si isi exprima dorinta de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evolutiilor economice si financiare actuale, potrivit unui…

- Orban: Eu exprim pozitia oficiala a PNL, Predoiu a exprimat un punct de vedere individual Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului…

- Ambasadorul american lauda realizarile Romaniei in materie de lupta anticoruptie, critica proiectul inaintat Parlamentului de ministrul Tudorel Toader si afirma ca Statele Unite urmaresc "indeaproape" lucrarile Comisiei speciale, condusa de Florin Iordache, in care sunt aduse modificari legilor...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- Scrisoarea adresata de catre reprezentantii Comisiei parlamentare care verifica aspecte ce tin de prezidentialele de acum 8 ani, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria”, a ajuns la destinatie. Adica la sediul institutiei conduse de catre Tudorel Toader. De altfel, ministrul insusi a confirmat…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este cel care a cerut controlul,…

- ”Mie mi se pare ca atitudinea repetata a doamnei Kovesi de a nu da curs invitatiei la comisia de ancheta reprezinta o sfidare a institutiei parlamentului si lucrul acesta mi se pare inadmisibil de la o persoana care functioneaza in Justitie sa se comporte astfel. Adica le cerem cetatenilor nostri…

- Plenul comun al Parlamentului a aprobat luni, cu 198 de voturi "pentru" și 119 "impotriva", modificarea regulamentului Comisiei speciale privind sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislației in domeniul Justiției, astfel incat actele normative cu incidența…

- Fostul presedinte Traian Basescu a solicitat luni, in plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului, renuntarea la comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de Florin Iordache."In urma aventurilor din prima parte a anului, colegul nostru Florin Iordache a ajuns…