Flori, inimioare de pluș și bijuterii pentru vasluience de 8 martie! CADOURI…Ziua Internaționala a Femeii nu este ignorata de vasluieni care au luat cu asalt magazinele de cadouri și florariile inca de seara trecuta. Aceștia au cautat cadoul perfect pentru doamnele și domnișoarele din viața lor iar agenții comerciali sunt fericiți de clienții in plus. Pentru tinerii cu bugete reduse, florariile au fost cea mai buna [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista insa o disputa pe marginea originilor si semnificatiilor de inceput ale acestei zile de sarbatoare. E ziua femeii sau a mamei? Sa ne intoarcem privirea insa in istorie… Ziua Internationala a Femeii, sarbatorita pe 8 martie, a fost mai intai expresie a luptei femeilor muncitoare pentru dobandirea…

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- In fiecare an, pe 8 martie, in intreaga lume se celebreaza Ziua Internationala a Femeii, sarbatoare oficializata de Organizatia Natiunilor Unite ONU . Marcarea acestei zile reprezinta, potrivit ONU, un prilej pentru a reflecta asupra progreselor realizate, pentru a apela la schimbare si a sarbatori…

- Ziua Internationala a Femeii, marcata pe 8 martie, a fost la începuturi o expresie a dorintei femeilor muncitoare de dobândire a unor drepturi, însa de-a lungul timpului s-a transformat într-un prilej de sarbatorire a feminitatii

- Cu ocazia zilei de 8 martie florariile din Capitala pun la dispozitie cele mai frumoase compozitii de flori. Chiar daca preturile au fost majorate, barbatii nu au ezitat sa cumpere cate un buchet de flori pentru partea frumoasa din casa.

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII 8 MARTIE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale...

- GOOGLE DOODLE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii. Doodle-ul inițial...

- În ajun de 8 martie, când este marcata Ziua Internaționala a Femeii, Elena Oaserele, primarul satului Dereneu, din raionul Calarași a fost a fost amenințata cu moartea. Pe pagina de Facebook a primariei a fost publicata o scrisoare anonima în care cineva scrie…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atat realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cat și discriminarea și violența care iși fac inca simțita prezența in multe parți ale lumii.

- MESAJE DE 8 MARTIE pentru colege „De 8 martie iți uram o primavara frumoasa, cu soare, fericire și toata dragostea noastra prinsa intr-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primaveri!” „Un gand curat și senin ca primavara pentru veșnicia ei!” „Primavara… anotimpul…

- HOROSCOP BERBEC Nu detii tu chiar toate solutiile, si celalalt are ceva de spus. Daca discuti de fiecare data cu familia despre ceea ce te preocupa, se vor gasi solutii prin care problemele sa dispara. Nimic nu ramane fara remediu, ca atare nu insista sa le duci singur pe toate in spinare, ci…

- 8 MARTIE. Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita anual pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac înca

- Tarom ofera tarife reduse cu 20% pe toate zborurile proprii de Ziua Internationala a Femeii, atat pe rutele interne, cat si pe cele externe. Oferta este valabila pentru calatoriile pe cursele operate de Tarom in perioada 15 aprilie si 15 iunie 2018 (data ultimului retur). "Biletele sunt disponibile…

- Compania americana Mattel, cel mai mare producator de jucarii din lume, lanseaza o editie clasica a papusilor Barbie inspirata din cultura mexicana si care reprezinta figura artistei Frida Kahlo (1907-1954) si a jucatoarei de golf Lorena Ochoa, relateaza EFE. Compania a precizat marti…

- Mesaje 8 Martie 2018. Pe 8 Martie se sarbatoreste Ziua Internationala a Femeii (denumita generic Ziua femeii). In aceasta zi se comemoreaza atat realizarile sociale, politice si conditiile economice ale femeilor, cat si discriminarea si violenta care isi fac inca simtita prezenta in multe parti ale…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, un mesaj in cadru Forumului pentru Egalitatea de Gen 'Equality Works Better'. Mesajul a fost prezentat de catre doamna Nicoleta Nicolae-Ioana, Consilier de Stat - Cabinetul Presedintelui. Va prezentam in continuare textul mesajului:…

- Mesajul primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, cu prilejul celebrarii, in data de 8 martie, a Zilei Internaționale a Femeii: “Un gand plin de admirație, frumos și respect pentru cele care, prin iubire, emoție, delicatețe, devotament, incredere…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca vor fi sapte grade Celsius, iar la Balti si Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica noua grade, iar la Leova si Comrat maxima va fi de 10 grade. La Cahul sunt prognozate 12 grade Celsius.

- 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, sau Ziua Mamei, așa cum o mai sarbatoresc romanii, este cea mai frumoasa zi din an, ziua in care toate doamnele și domnișoarele sunt in centrul atenției și sunt rasfațate cu flori, cadouri, bomboane de ciocolata și felicitari. Iata in continuare cateva idei de…

- Ziua de 8 martie este cunoscuta ca fiind Ziua Internaționala a Femeii. Deși istoria vorbește despre o zi in care femeile și-au recapatat drepturile, mulți obișnuiesc ca in aceasta zi sa ofera cadoura femeilor in semn de apreciere. Mai jos va prezentam cateva idei de cadouri, in funcție de preferințele…

- Cand este Ziua Mamei. Cei mai mulți oameni cred ca ziua mamei este pe 8 martie, atunci cand se sarbatorește, de fapt, Ziua Internaționala a Femeii. Puțini știu ca ziua mamei este cu totul alta sarbatoare, celebrata doua luni mai tarziu. Ziua Mamei a fost instituita prin Decretul 1468 privind promulgarea…

- Cateva paciente cu afectiuni oncologice au fost rasfatate in ultimele zile. Pentru a marca inceputul primaverii, dar si Ziua Internationala a Femeii, Asociatia Romana de Oncologie „Sfanta Ana", impreuna...

- MUZICA… Vasluiencele sunt asteptate, maine, 8 Martie, la Sala Polivalenta din oras, pentru a sarbatori Ziua Internationala a Femeii la Sala Polivalenta. La ora 17:00 va avea loc un mega-spectacol muzical, cu artisti de prima mana: Cezar Ouatu, Nico, Romeo Zaharia si Doina Morosanu. „Un concert extraordinar…

- Felicitari de 8 Martie 2018. Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și

- Ziua Internaționala a Femeii sau Ziua Mamei, sarbatorita pe 8 martie, reprezinta un bun prilej sa le mulțumim femeilor importante din viața noastra prin cuvinte sau prin mici atenții pentru tot ceea ce fac pentru noi. Mama, soția, iubita sora sau fiica, fiecare dintre femeile din viața voastra se vor…

- Bursa de Valori București (BVB) și International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Bancii Mondiale, va invita joi, 8 martie, la evenimentul „Suna Clopoțelul pentru Egalitatea de Gen”. Pentru a celebra Ziua Internaționala a Femeii, peste 50 de burse de valori din intreaga lume se vor…

- Ziua Internaționala a Femeii va fi sarbatorita la Huși prin spectacole și petreceri. Astfel, joi, de la ora 17.30, Primaria Huși, Consiliul Local și Casa de Cultura “Alexandru Giugaru” din oraș organizeaza, la sala de spectacole a primariei, spectacolul “Un cantec, un zambet, o floare”, oferit de membrii…

- Ansamblul folcloric profesionist ”Țara Vrancei” va organiza pe 8 martie un spectacol deosebit, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Spectacolul muzical-coregrafic, intitulat ”Flori pentru ființa draga”, va avea loc la Sala Balada pe 8 martie, incepand cu ora 18.00, și poate fi un excelent cadou pentru…

- We were at today’s @CARE #WomensMarch marching for choice, marching for change we were BORN TO RISE #PSPO #TimesUp #bufferzones who else was marching? pic.twitter.com/xtsOXpfouP— SisterSupporter (@SisterSupporter) March 4, 2018 Thank you to the thousands of…

- Desi mai sunt cateva zile pana la 8 martie, multi au intrat deja in febra cadourilor. Barbatii se gandesc cum sa-si suprinda femeile dragi, iar magazinele abunda de oferte. Ca de obicei, cea mai mare aglomeratie se formeaza la tejghelele cu parfumuri si cosmetice.

- Ziua Internationala a Femeii sau Ziua Mamei, sarbatorita pe 8 martie, reprezinta un bun prilej de a le multumi femeilor importante din viata noastra, prin cuvinte sau prin mici atentii, pentru tot ceea ce fac pentru noi.

- Sambata, 3 martie, este zi lucratoare pentru bugetari. Acestia muncesc pentru ziua de vineri, 9 martie, cand vor avea liber. Astfel, saptamana viitoare, incepand cu 8 martie (Ziua Internationala a Femeii) – zi de sarbatoare nelucratoare, bugetarii se vor odihni patru zile, de joi pana duminica, transmite…

- De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot petrece o seara agreabila, intr-un ambient elegant, in cadrul evenimentului ″Ești minunata, doamna!″ organizat de Restaurantul Potaissa. Read More...

- 8 martie, Ziua Internaționala a femeii va fi sarbatorita in cadrul evenimentului „Ești minunata, doamna!”, organizat de restaurantul Hotelului Potaissa. Ești minunata, doamna! De ziua lor, doamnele și domnișoarele pot

- In Romania exista multe mame care iși cresc singure copiii. De 8 martie, cand in lume se sarbatorește Ziua Internaționala a Femeii, aceste mame nu vor fi uitate. Vor primi cadouri de la alte mame.

- Angajatele Complexului Energetic Oltenia vor incasa o prima de 8 Martie, Ziua Internationala a Femeii. Ion Ruses, consilierului managerului CEO, Sorin Boza, a anuntat ca fiecare salariata va beneficia de o prima in cunatum de 150 de lei, potrivit contractului colectiv de munca aflat in vigoare. Ion…

- 8 Martie este cunoscuta in toata lumea ca Ziua Internaționala a Femeii. Deși nu acesta ar trebui sa fie singurul prilej prin care sa ne amintim cat de importante sunt femeile in viața noastra, merita sa le facem o declarație chiar de ziua lor. „Orice femeie” este poate cel mai frumos poem scris pentru…

- Martie ne anunța nu numai vestirea primaverii, ci și goana dupa cadouri. 8 este Ziua Internaționala a Femeii, zi in care barbații alearga cel mai mult dupa alegerea cadoului potrivit, fie ca vorbim de soție sau de mama.

- Deși nu este nici textier, nici compozitor sau vreun producator, insa Razvan Simion se ocupa de cariera Lidiei Buble. Prezentatorul TV pregatește lansarea primului album al artistei și pana in momentul de fața pare sa se fi descurcat de minune. Cine ar fi crezut ca Razvan Simion va trece de la televiziune…

- Doi mari artiști ai muzicii contemporane vor canta la Vaslui, pe 8 Martie, in concertul organizat de Primarie pentru doamnele și domnișoarele din oraș. Pe langa Nico și Cezar Oatu, din program nu vor lipsi și artiștii locali, precum Doina Moroșanu și Romeo Zaharia. Protagoniști vor fi Nico și Cezar…

- Importarea unei sarbatori dedicate iubirii a devenit prilej pentru comerciantii romani de a creste exponential vanzarile intr-o luna altfel banala, chiar proasta pentru vanzari. Florariile sunt marii castigatori ai Zilei Indragostitilor, inregistrand venituri uriase cu aceasta ocazie. Pentru ca romanii,…

- Flori - in special trandafirii sunt considerati cel mai romantic cadou. De ce sa nu o surprinzi cu un buchet mare de trandafiri rosii?Ciocolata - mai ales cea in forma de inimioare va fi intotdeauna un cadou potrivit pentru o asemenea zi.

- Anul acesta bugetarii s-ar putea bucura de patru minivacante. Potrivit unei hotarari de Guvern, care va fi examinata la sedinta de astazi, prima va fi de patru zile, la inceputul lunii martie, de Ziua Internationala a Femeii.

- In Islanda este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații. In țara nordica a fost data o lege prin care, incepand cu 1 ianuarie 2018 este ilegal ca femeile sa fie platite mai puțin decat barbații, scrie Business Insider. In conformitate cu legislația islandeza, firmele care angajeaza…

- Vladislav Bordeianu Anul viitor, in Moldova ar putea fi modificat calendarul sarbatorilor. Ziua Internaționala a Femeii – 8 martie – și Ziua Internaționala a Solidaritatii Oamenilor Muncii – 1 Mai – ar putea fi lipsite de statutul de zi de odihna. Cel puțin, asta prevede un proiect de amendamente la…

- Iata ce cadouri ți-ar placea sa primești anul acesta de Craciun, in funcție de zodie, potrivit zodiacool.ro. Berbec. Bijuterii cu pietre semiprețioase de culoare roșie, violet sau diamante Taur. Orice cadou de calitate premium, un obiect sofisticat sau deosebit, cheile de la o noua…