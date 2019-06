Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Sorin Ionița: S-a spart un buboi care e puțin mai greu de ințeles pentru publicul din Romania. Republica Moldova era condusa de o gașca profund corupta și sprijinita de la București, care saptamana asta a ramas fara orice alt sprijin internațional. Faptul ca și Europa și Statele Unite și Rusia și-au…

- Moscova este gata sa raspunda cu ridicarea reciproca a sanctiunilor in cazul in care Parlamentul European va incepe sa anuleze restrictiile impotriva Rusiei, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in timpul intalnirii sale cu directori ai agentiilor de presa straine organizata de TASS in marja…

- Directorul general al grupului austriac OMV, Rainer Seele, a acuzat joi SUA ca incearca sa "dicteze" politica energetica a statelor aliate si in acest context a facut un apel catre Uniunea Europeana sa protejeze orice companie care risca sa fie sanctionata de Washington pentru implicare in constructia…

- Oficialul de la Moscova a tras aceasta concluzie dupa ce a aflat ca SUA ar avea deja in Europa anumite instalatii, specifice pentru utilizarea armelor nucleare, scrie adevarul.ro. „Din pacate, unele state dependente de SUA se prefac ca nimic nu se intampla sau pur si simplu se tem chiar si sa-si imagineze…

- Aceasta decizie ”este o noua confirmare a adevaratului rol al Rusiei ca stat agresor, care poarta un razboi impotriva Ucrainei”, se arata in continuare in comunicat. Presedintlee rus Vladimir Putin a simplicat miercuri, prin decret, acordarea nationalitatii ruse locuitorilor regiunilor separatiste…

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Statele Unite continua sa-si intareasca prezenta militara in Europa. Americanii au mai adus patru bombardiere B-52, pe langa cele doua trimise recent. Unul dintre ele a survolat si Romania si a participat la un exercitiu de realimentare. Totul, in conditiile in care comandantul suprem al fortelor…