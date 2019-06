Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se gandeste inca la editia viitoare a Fed Cup: "Este foarte la cald aceasta intrebare, sunt epuizata, vom vedea ce va fi in viitor. Mereu va ramane visul de a face o finala de FedCup, voi vedea daca voi fi sanatoasa, gata de joc si apta suta la suta asa cum am fost in Franta, voi da…

- ​Florin Segarceanu, capitanul nejucator al echipei României de Fed Cup, a declarat dupa esecul cu Franta (2-3), din semifinala disputata la Rouen, ca fetele s-au daruit total pentru victorie si ca visul nostru de a juca finala nu s-a încheiat, scrie Agerpres. În plus, Segarceanu a…

- Romania a ratat calificarea in finala FedCup, dupa ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost invinsa, duminica, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franta s-a impus in fata Romaniei, cu scorul de 3-2, in semifinalele FedCup.

- Asheligh Barty și-a câștigat și al doilea meci din cadrul confruntarii dintre Australia și Belarus din semifinalele FedCup. Jucatoarea clasata pe locul 9 WTA a învins-o pe Aryna Sabalenka (10 WTA), scor 6-2, 6-2, dupa o ora și 18 minute de joc. În acest moment, Australia conduce Belarus…

- Simona Halep a declarat, sâmbata, dupa victoria cu Kristina Mladenovic din FedCup, ca a avut mari emotii si ca întotdeauna îi este greu sa joace pentru tara, însa publicul a ajutat-o sa dea tot ce avea mai bun, informeaza News.ro."A fost un meci dificil, pentru ca…

- ​​Ashleigh Barty a învins-o pe Victoria Azarenka, scor 7-6(2), 6-3, dupa o ora și 37 de minute de joc și a egalat situația în confruntarea dintre Australia și Belarus din semifinalele FedCup, scor 1-1.Câștigatoarea întâlnirii Australia vs Belarus va juca finala…

- "Inseamna mult pentru noi. Este pentru prima oara dupa 43 de ani cand jucam o semifinala de Fed Cup. Dar pentru aceasta generatie de jucatoare este prima care joaca o semifinala. Asta inseamna foarte mult pentru tara noastra. Suntem intr-o pasa buna anul acesta. Avem o echipa puternica, jucatoare…

- Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Monica Niculescu si Raluca Olaru au fost nominalizate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu pentru intalnirea din semifinalele Fed Cup de la Rouen, cu Franta, din 20-21 aprilie, a anuntat, luni, Federatia Romana de Tenis.