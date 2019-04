Stiri pe aceeasi tema

- Actrita britanica Sophie Turner a declarat ca a devenit ''foarte constienta de sine'' dupa criticile primite in social media in legatura cu rolul ei din serialul ''Game Of Thrones'', relateaza miercuri Press Association. Sophie Turner, 23 de ani, a obtinut faima la nivel…

- Un barbat arestat in Romania in legatura cu un omor savarsit in 2015 in Marea Britanie a fost acuzat pentru aceasta crima vineri la Londra, informeaza Press Association. Shane O'Brien, de 31 de ani, a...

- Petitia pentru renuntarea la Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona si ramanerea Regatului Unit in UE a strans peste 4.150.000 de semnaturi, cu peste doua milioane de semnaturi in ultimele 24 de ore, potrivit Press Association. Mii de oameni care se opun iesirii din UE vor marsalui sambata in…

- In primele trei luni ale anului artiștii se relaxeaza mai mult decat in celelalte noua. Proiectele sunt mai rare, programul e mai relaxat, iar ei profita de asta ca sa-și incarce bateriile pentru sezoanele in care agendele lor sunt supraaglomerate. Speak și Ștefania fac insa excepție. In timp ce colegii…

- Seful centrului britanic de informatii si securitate GCHQ, Jeremy Fleming, a atras luni atentia asupra riscurilor pe care le-ar presupune o decizie de a le permite companiilor chineze de tehnologie sa se implice in reteaua de telecomunicatii din Marea Britanie, relateaza DPA. "Trebuie sa intelegem oportunitatile…

- Actorul american Zac Efron a trecut printr-o tranformare fizica spectaculoasa pentru a-l intruchipa pe celebrul criminal in serie Ted Bundy in pelicula ''Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile'', o drama in regia lui Joe Berlinger, care a avut premiera in cadrul editiei de anul…

- Alejandro Edda, actorul mexican care il interpreteaza pe "El Chapo" in serialul "Narcos", a fost prezent la procesul traficantului de droguri care a avut loc luni, la New York. Artistul mexican a spus ca a vrut astfel sa-și studieze mai bine personajul.