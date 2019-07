"Se depaseste masura. Una e sa ataci o chestie, doctrinar, pe masuri de guvern, si alta este sa jignesti. Lucrul acesta este inacceptabil. In primul rand, discutam de o femeie. In al doilea rand, vorbim despre premierul Romaniei. In al treilea rand, este presedintele partidului ales in Congres. Nu poti sa jignesti in maniera in care o face colegul nostru, cu tot respectul pentru ce inseamna Liviu Pleșoianu pentru PSD", a declarat Mihai Fifor la Antena 3.