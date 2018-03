Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un barbat din Calarasi s-a ales cu dosar penal, dupa ce l-au prins baut la volan. Soferul a fost prins la un control de rutina, la volan pe drumurile publice. Pe 12 martie, politistii din cadrul Biroului Rutier au depistat un barbat, de 46 de ani, in timp ce conducea un autovehicul, desi…

- 676 de recipiente cu substanțe periculoase, posibil contrafacute, in valoare de aproximativ 270.000 lei și un autoturism au fost indisponibilizate de polițiști. Polițiștii reșițeni au depistat in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, impreuna cu inspectorii Garzii de Mediu au depistat pe strada Timișoarei…

- Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala, au depistat in trafic, pe raza comunei Schela, un barbat de 70 ani din localitate care conducea un autoturism, desi avea permisul de conducere retinut din data de 22.07.2017. In cauza, politistii au intocmit dosar de cercetare penala. In aceeasi zi,…

- Un accident grav s-a petrecut in Nicolina marti dimineata. Un barbat si o femeie au fost luati pe sus de pe trecere de un Matiz. Soferul a spus ca cele doua persoane alergau. Masina a derapat un pic. Se pare ca femeia este in stare grava. Revenim cu informatii.

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Autoturismul din care a fost aruncat cadavrul unui tanar pe o strada din Pitesti a fost identificat in trafic, duminica, cei patru ocupanti fiind…

- O femeie a fost accidentata pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Potrivit primelor informatii, femeia, in varsta de 40 de ani, a fost grav ranita si va fi transportata la Spitalul Floreasca din Capitala.…

- Politistii lugojeni au avut din nou de lucru cu infractorii, la sfarsitul saptamanii trecute. Un barbat de 24 de ani din Lugoj a incercat sa scape de politisti dupa ce acestia i-au facut semn sa opreasca pentru control, pe strada Bucegi. In loc sa traga pe dreapta, barbatul a apasat pedala de acceleratie…

- Politistii dorneni au depistat sambata, in trafic, un autoturism furat, dupa ce soferul acestuia a virat brusc intr-o benzinarie la vederea acestora si a incercat sa scape de vigilenta lor.In urma verificarilor facute, a fost depistat faptul ca autoturismul fusese furat din judetul Bistrita-Nasaud,…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au reusit prinderea principalului suspect in jaful comis vineri seara la o agentie de pariuri din Craiova, acesta avand 24 de ani. In prezent, la domiciliul barbatului, din municipiul Craiova, politistii au efectuat o…

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc detinute ilegal. Individul caruia ii apartineau se pregatea sa foloseasca armele intr-o reglare de conturi cu o grupare rivala.

- Incidentul a avut loc marti dimineata, cand medicul a plecat de la spital si a luat un taxi pentru a ajunge acasa. Inițial, taximetristul l-a intrebat daca il deranjeaza fumul de țigara, iar medicul l-a rugat sa nu fumeze in timpul cursei. De aici pana la urlete a mai fost doar un singur pas. Șoferul…

- Un politist a ajuns la spital, sambata dimineata, fiind lovit de o masina in timp ce verifica actele unui sofer, pe Splaiul Unirii din Capitala. Soferul care a provocat accidentul era baut, informeaza news.ro.Potrivit purtatorului de cuvant al Brigazii Rutiere a Capitalei, Ovidiu Munteanu,…

- In noaptea de 21 spre 22 februarie 2018, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp…

- In jurul orelor 18.30, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 59 de ani, din comuna Salistea. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca permisul de conducere prezentat de conducatorul auto, emis de autoritatile…

- Un barbat de 43 de ani, din Rovinari, care avea permisul suspendat, a atras toate privirile in trafic, sambata, dupa ce a urcat la volanul unui autoturism cu placuțe de inmatriculare artizanale pe care scria „Suveran”. Ghinionul lui a fost ca l-a observat in trafic și un echipaj…

- ACCIDENT la Satu Nou de Jos. Un baimarean de 53 ani rupt de beat a facut o masina praf Politistii au intervenit la un accident de circulație produs la intrarea in localitatea Satu Nou de Jos. La fața locului s-a constatat ca un baimarean de 53 ani, care conducea un autoturism pe D.J. 182 B, pe fondul…

- Polițiștii de la Rutiera au depistat peste 80 de conducatori auto conducând cu viteze peste limitele legale pe raza municipiului Cluj-Napoca, în cadrul acțiunilor derulate de polițiști în acest sfârșit de saptamâna.Astfel, în perioada 16-18 februarie…

- Un tanar de 21 de ani, ce parea a fi sub influenta unor substante deloc legale, a furat masina unchiului, cand limuzina avea motorul pornit, a blocat portierele si a plecat la plimbare desi proprietarul avea cheia la el, dar nu putea sa intre in masina sa il opreasca. Aproximativ dupa o ora, masina,…

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de talharie a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., tanarul in cauza a fost prezentat Judecatoriei Constanta care a emis mandat de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile, fiind introdus in…

- Sambata, 10 februarie, in jurul orei 19:30, politistii rutieri din Politiei Municipiului Gherla, aflandu-se pe DC 20, pe raza localitații Buza, au depistat un barbat care conducea un tractor, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza, un barbat in varsta de 43 de ani, din Buza, avea o concentrație…

- Un tanar sofer incepator a sarit la bataie la un alt conducator auto dupa ce a fost acrosat usor in trafic. Desi in masina celuilalt sofer se afla si un copil, tanarul a lovit autoturismul cu pumnii si a spart geamurile cu o bata. Soferul a fost salvat de trecatorii revoltati care au filmat intreaga…

- Polițiștii de la Brigada Rutiera au facut, in aceasta dimineața, un control comun cu reprezentanții Registrului Auto Roman, și au dat peste un caz inedit. Ei eu depistat un barbat de 49 de ani, care practica ilegal taximetria, și care era baut la volan. Mai mult, masina sa avea grave defectiuni la sistemul…

- La data de 7 februarie a.c., la Direcția Generala Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Alba a fost inregistrat denunțul unui agent de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba, care a sesizat faptul ca, in cursul aceleiași zile, cu ocazia opririi in trafic…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care vindea tigari de contrabanda. Mai exact, polițiștii au depistat pe raza localitații Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre comercializare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate. Intreaga cantitate de…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Soferul in varsta de 36 de ani a oprit pentru a repara ceva la masina cand la un moment dat un alt autoturism a venit din spate si l-a lovit in plin. La fata locului a ajuns de urgenta o ambulanța, insa medicii nu au mai putut face nimic pentru barbat. Politistii vor face cercetari pentru…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- La data de 21.01.2018, in jurul orei 10.43, Politia orasului Vicovu de Sus, a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Ulma, a avut loc o tamponare.Polițiștii deplasați la fața locului, au identificat pe un DC neclasificat care face legatura intre un catun si centrul satului Lupcina, cele ...

- Soferul care a lovit cu masina, sambata seara, pe o trecere de pietoni din cartierul craiovean Brazda lui Novac, un barbat si pe o fetita acestuia de un an si sapte luni, nu a fost inca prins. Șoferul a fugit ...

- Aproape ca nu trece zi in care cate un tir sa nu blocheze trecerea pe sub calea ferata de la Jiul. Polițiștii locali au dat deja o amenda, in dimineața zilei de joi, unui șofer din Drobeta Turnu Severin, care conducea un autotren ce aparține unei firme din orașul Cluj-Napoca. Omul a vrut…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera au desfasurat activitati de prevenire si combatere a principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, la nivelul intregului judet. Astfel, politistii au constatat patru infractiuni la regimul circulatiei si au intocmit trei dosare penale care au vizat conducerea…

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- La data de 14 ianuarie 2018, in jurul orei 16.20, politistii rutieri din Abrud l-au depistat pe un tanar de 31 de ani, din municipiul Brad, judetul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe D.N. 74, cu viteza peste limita legala. Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat ca…

- Furturi cercetate de polițiști La data de 12 ianuarie a.c., ora 19.10, polițiștii focșaneni au fost sesizați cu privire la faptul ca faptul ca o persoana ar fi sustras produse de pe raftul unui magazin din localitate. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat…

- Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza Romania TV. Au plecat apoi la barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat la un prieten din alt sat. La intoarcere a vrut sa se opreasca din nou la bar, unde-si lasase ceilalti prieteni. Doar ca acestia s-au pornit spre case…

- Soferul unui autoturism a fost obligat sa traga pe dreapta, de politisti, dupa un apel la 112. Oamenii legii au fost sunati de un alt sofer aflat in trafic ca in fata sa se afla o masina care merge de-a curmezisul, soferul avand un comportament ciudat. Politistii rutieri din Faget au gasit masina in…

- In cadrul activitatilor desfasurate pentru prevenirea accidentelor de circulatie, politisti din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat au depistat pe raza de competenta un barbat in varsta de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism si care prezenta halena alcoolica. In urma testarii cu aparatul…

- Politistii din Timis au depistat un barbat condamnat la un an de inchisoare, in urma unui control in trafic. Politistii au oprit pentru verificari un autoturism, iar dupa ce au verificat atat soferul cat si pasagerii si-au dat seama ca un barbat din masina era cautat de politisti, fiind condamnat la…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Gabriela Costin, a declarat ca accidentul a avut loc marti dupa-amiaza pe strada Otelarilor din municipiul Galati. "Din primele cercetari reise ca un sofer de 32 de ani nu a acordat prioritate la o trecere de pietoni si a lovit o femeie de…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…

- Miercuri, 20 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 28 de ani, dupa ce a fost depistat in timp ce detinea in vederea comercializarii 5 kg de tutun. La data mentionata, in jurul orei 13.30, agenti de siguranta publica…

- Un barbat de 37 de ani din Moldova Noua este cercetat penal pentru conducere sub influenta alcoolului si conducere fara permis dupa ce a pierdut controlul volanului si a ramas suspendat pe o strada din oras. Soferul care a ajuns in aceasta situatie a atras atentia trecatorilor, care au sunat la 112,…

- O femeie de 40 de ani a fost transportata luni, la spital, dupa ce a fost ranita in urma unui accident de circulație produs pe Drumul Național 1H. Luni, 18 decembrie a.c., la ora 17 :28, un jibouan de 45 de ani, conducea autoturismul proprietate personala pe drumul menționat, pe direcția Var-Jibou.…